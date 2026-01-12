UOEMC llamó a la reflexión, la tolerancia y el diálogo como vía para fortalecer la institucionalidad

En el comunicado, el gremio manifestó su solidaridad con la concejala Claudia Villalba, quien habría sufrido un hecho de violencia por parte del intendente Francisco Azcué y colaboradores. “Nos solidarizamos con la concejala ante lo ocurrido”, señalaron desde la entidad sindical.

No obstante, la UOEMC remarcó la necesidad de preservar la institucionalidad municipal y promover valores como la tolerancia y el diálogo, entendidos como pilares fundamentales para evitar una escalada de violencia que pueda derivar en una mayor grieta social en la ciudad de Concordia.

“Solicitamos que se abogue por la institucionalidad municipal, a fin de que se desarrollen la tolerancia y el diálogo como virtudes para evitar situaciones de violencia que afectan la convivencia democrática”, expresaron.

Finalmente, en su carácter de representantes de los trabajadores municipales, el sindicato hizo un llamado a la clase política para que se evite cualquier forma de violencia, especialmente en el marco de la defensa de los derechos laborales de las familias despedidas, y se priorice el diálogo como garantía de paz social y mecanismo legítimo para la resolución de los conflictos.