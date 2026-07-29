UPCN arrancó el paro activo con alta adhesión en los distintos organismos

El Secretario General de UPCN, José Ángel Allende, destacó el gran compromiso demostrado por los trabajadores, que “iniciaron la jornada de paro activo en cada lugar de trabajo, expresando su adhesión a la protesta y acompañando los reclamos que planteó el Sindicato, fundamentalmente el reclamo para que la paritaria retome el cuarto intermedio para poder plantear la recuperación del salario”, afirmó.

Allende explicó que “esta modalidad se enmarca en nuestra convicción de defender el Estado, sin importar el gobierno de turno, en el contexto de la crisis y sabiendo que Milei es el responsable de que tengamos un país que se está incendiando”.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos de la medida es fortalecer el vínculo entre la sociedad y los estatales. “Buscamos la reconciliación de la ciudadanía con los compañeros estatales, que algunos sectores se encargaron de demonizar. Los trabajadores de la administración pública somos los que prestamos los servicios de salud, sostenemos los comedores y garantizamos la educación, que en definitiva es para todos los entrerrianos”, aseveró.

«En las primeras horas de hoy hemos recepcionado una muy buena repercusión y se ve en todos los lugares el compromiso de los trabajadores en llevar las banderas de la defensa del Estado, del empleo público, del valor de los trabajadores estatales y de las luchas que quedan por delante», expresó el dirigente.

Reforma previsional

Otro de los temas que motivan la jornada de protesta es la reforma previsional. “Decididamente no acompañamos la reforma. Es una definición política de este gobierno», expresó.

El Secretario General insistió en que el debate no alcanzó. “Debió darse una discusión más profunda, donde hubiera sido bueno que todos los sectores estemos sentados a la mesa”, subrayó, aunque señaló que “la metodología que eligieron algunos dirigentes para tomar una posición, imposibilitó el debate más amplio y UPCN quedó solo representando a nuestro sector y también a otros que abandonaron la discusión”.

Por último expresó: «Si sale la reforma, habrá que escribir un nuevo capítulo en la reglamentación y seguramente proponer leyes correctivas».

Prensa UPCN