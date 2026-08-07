UPCN destacó la recategorización de 1.437 trabajadores y afirmó que «la lucha gremial es con gestión»

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos destacó la oficialización de un nuevo decreto de recategorizaciones que alcanza a 1.437 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano, resaltando que la medida representa una respuesta concreta a un reclamo impulsado por el sindicato.

La decisión fue formalizada por el Gobierno provincial mediante el Decreto Nº 2413, que contempla la recategorización de personal administrativo, profesional y, en su mayoría, de trabajadoras que desempeñan funciones como cocineras en distintos establecimientos.

En ese marco, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, sostuvo que el avance fue posible luego de que el gremio reclamara públicamente la agilización de expedientes que permanecían demorados.

«Después de todo el trabajo que llevamos adelante para que el gobierno introduzca la capacitación y la digitalización en las recategorizaciones, sale un nuevo decreto que beneficia a 1.437 compañeros, especialmente cocineras», afirmó la dirigente.

Asimismo, Domínguez recordó que el sindicato había advertido sobre la paralización de los trámites y que, tras ese planteo, comenzaron a registrarse avances.

«El 27 de julio pasado hicimos pública la demora en los expedientes y desde ese momento se movieron casi diariamente», señaló.

«La lucha gremial es con gestión»

La dirigente gremial también respondió a quienes habían cuestionado el accionar de la organización sindical, asegurando que los resultados obtenidos demuestran el trabajo realizado.

«Para los que no creían y defenestraron a UPCN mintiéndole a los trabajadores: acá están los resultados. Un bombo, cinco chalecos y una gran bandera no alcanzan para defender a los trabajadores», expresó.

En ese sentido, remarcó que la representación gremial debe traducirse en gestiones concretas y no solamente en manifestaciones públicas.

«La lucha gremial es con gestión», enfatizó.

Reconocimiento a la carrera administrativa

Desde UPCN señalaron que la recategorización constituye un reconocimiento al desarrollo de la carrera administrativa de los empleados públicos entrerrianos y valoraron que el proceso haya comenzado a normalizarse tras la demora registrada en las últimas semanas.

No obstante, Domínguez indicó que el trabajo del sindicato continuará para lograr que el beneficio alcance a todos los trabajadores que aún permanecen a la espera de su correspondiente recategorización.

«Seguimos en el mismo camino para los que faltan», concluyó la secretaria adjunta del gremio.

Con informacion de Prensa UPCN

Redaccion de 7Paginas