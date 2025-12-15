UPCN Entre Ríos rechaza de plano la reforma laboral y convoca a una masiva movilización para este jueves

«El proyecto de ‘Modernización Laboral’ que impulsa el Poder Ejecutivo no es una simple reforma: es un ataque directo a las trabajadoras y los trabajadores de la Argentina. Es un retroceso histórico que pretende desmontar de un solo golpe derechos que nuestro pueblo ganó con décadas de organización, lucha y sacrificio», cuestionó UPCN Entre Ríos en un comunicado al que tuvo acceso 7Paginas.

Advirtió que «a contramano de la Constitución, del artículo 14 bis y de todos los tratados internacionales que protegen el trabajo digno, el Gobierno quiere barrer con los pilares del derecho laboral: el principio protectorio, la estabilidad, la negociación colectiva y la libertad sindical. Quieren desarmar el equilibrio entre el poder económico y quienes vivimos de nuestro esfuerzo cotidiano».

«Fiel al estilo de quienes deciden en contra del pueblo, intentan avanzar a fin de año y a las apuradas con un proyecto que abre la puerta a la precarización masiva: contratos sin relación de dependencia, más monotributo encubierto, menos responsabilidad de las empresas que tercerizan y una presunción de laboralidad debilitada que deja a millones a merced del abuso patronal. Es la pesadilla de cualquier trabajador», alertó.

«El objetivo es claro: desarmar el modelo sindical argentino, reconocido por la OIT y respetado en el mundo. Buscan que los convenios colectivos dejen de regir cuando vencen y que una herramienta tan importante como la huelga quede totalmente condicionada», señaló más adelante. Y remarcó: «Nos quieren dejar sin garantías: convenios que pueden desaparecer, despidos más fáciles, menos derechos y sindicatos con menos herramientas para defender a quienes representamos».

«Como representantes de los trabajadores del sector público pero con conciencia de que se afectará a todos los sectores, rechazamos de plano este ataque, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del trabajo digno, de la negociación colectiva, de la organización sindical y de la justicia social», remarcó el sindicato.

En el mismo sentido aseveró: «Estamos en alerta y en lucha. No vamos a entregar derechos. No vamos a retroceder porque sabemos que la única modernización posible es aquella que amplía oportunidades, mejora la vida del pueblo y fortalece la democracia laboral».

Por último, anunció: «Por todos estos motivos nuestra Seccional va a movilizar masivamente, desde todos los lugares de la provincia, a la marcha que convoca la CGT en apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de Argentina».