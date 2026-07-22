UPCN fijó fecha del paro activo: el 29 de julio

Allende explicó que el paro activo será una jornada de militancia en los organismos públicos de toda la provincia, para expresar el reclamo por la recuperación del poder adquisitivo, recategorizaciones, concursos, la situación de los trabajadores temporarios, el Convenio Colectivo de Trabajo y el rechazo a la reforma previsional. “Vamos a explicarles, no solamente al gobierno sino a toda la sociedad, la necesidad de tener una discusión salarial acorde al momento que estamos transitando”, señaló el dirigente gremial. Y añadió: “No hay Estado sin trabajadores y no hay país sin Estado”.

Planteó que el Gobierno debe establecer un programa que permita “mantener el poder adquisitivo actual e ir recuperando lo perdido a través de los distintos cursos de los meses”. Además apuntó: “No decimos algunas cosas que nos suenan ridículas, donde hablamos de un 20, un 15 o un 30 por ciento, porque eso no lo vamos a conseguir nunca, pero tampoco la miseria de un 3 por ciento”.

Visibilizar reclamos

La medida también permitirá visibilizar reclamos específicos de distintos sectores, como la situación de Enfermería y el pedido para que se inicie el proceso de recategorización de los enfermeros a partir de la sanción de la Ley 10.930, además de las situaciones conflictivas que atraviesan trabajadores del Copnaf.

Al respecto, la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, señaló que la agenda gremial incluye también compromisos pendientes de las paritarias, la efectivización de las recategorizaciones. “Todo es salario, independientemente del porcentaje general que se pueda gestionar en la negociación”, sostuvo.

“Pretendemos que el Gobierno dé algunas certezas, no solamente sobre la renovación del personal temporario, sino también sobre cómo se va a avanzar en los concursos”, añadió Domínguez. Y remarcó que la implementación del nuevo sistema debe ser progresiva y comenzar por las vacantes existentes, para luego avanzar sobre otros cargos. “Los concursos no van a ser masivamente el día de mañana. Es un sistema nuevo y requiere todo un andamiaje sobre el cual ya se está trabajando”, afirmó.

*Reforma previsional y Convenio Colectivo*

La jornada de paro activo también tendrá como eje la reforma previsional aprobada en el Senado, cuyo debate continuará en la Cámara de Diputados.

Domínguez sostuvo que la organización gremial participó de la discusión y logró introducir modificaciones, aunque advirtió que aún quedan aspectos pendientes, especialmente en materia de reglamentación. “UPCN no acuerda con una reforma previsional que tiene muchos puntos que entendemos que deben seguir revisándose”, aseguró.

La dirigente también anticipó que, con el asesoramiento correspondiente, el Sindicato no descarta recurrir a la justicia si prosperan medidas que considere contrarias a los derechos de los trabajadores.

La agenda gremial también incluye el compromiso de avanzar durante lo que resta del año en la construcción del Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados públicos provinciales.

Por último, Allende revalorizó el diálogo: “Seguiremos con medidas de fuerza, pero siempre manteniendo una mesa de diálogo, que es la que representa y da las soluciones a los trabajadorfes. Los paros y las acciones gremiales son la herramienta que tenemos para fortalecer esa mesa de negociaciones. Quienes se levantan de la mesa de negociaciones, entregan a los trabajadores”, concluyó.

Prensa UPCN