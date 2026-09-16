UPCN: “Los trabajadores merecen conocer cada paso del primer concurso”

UPCN exigió la inmediata conformación de la Comisión Consultiva, órgano previsto en el Decreto N°1452. “Queremos que se formalice porque implica el seguimiento constante del proceso, teniendo en cuenta que es la primera vez que se lleva a cabo y seguramente va a ser necesario ir haciendo correcciones”, expresó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

Precisó que no todos los aspectos del proceso serán definidos a través de ese órgano. Como ejemplo, mencionó el cargo a concursar y el perfil requerido son elementos que determinará el organismo donde se sustancie el concurso.

Sin embargo, apuntó que “sí se pueden establecer las condiciones y, respecto al reglamento específico, deberemos controlar si se van a considerar los títulos, qué capacitaciones se van a tener en cuenta, cómo se va a construir el examen, cuáles van a ser los parámetros de la entrevista. Sobre todos esos puntos hay que hacer un seguimiento”, remarcó.

La Comisión Consultiva fue dispuesta a través del artículo 33° del Régimen General de Concursos. Se trata de un “órgano asesor no vinculante” cuyas funciones son colaborar en las distintas etapas de los Concursos en procura de facilitar la realización de los mismos y aportar criterios técnicos y organizativos que contribuyan a la transparencia, equidad y mejora continua en la calidad de los Concursos.

“Alentamos ese artículo porque sabíamos que en la aplicación de la normativa hay cosas que seguramente se deben corregir para que el proceso de concursos se consolide”, subrayó la dirigente gremial.

En tanto, el artículo 34° establece la composición de la comisión, que tendrá seis integrantes: uno en representación de la Dirección General de Recursos Humanos; tres representantes sindicales (dos por la entidad gremial mayoritaria y uno por la minoritaria); y dos del sector académico, provenientes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Más concursos, siempre en las vacantes

Por otro lado, Domínguez anticipó que el Sindicato reclamará la realización de más concursos. “No estamos de acuerdo con que se hagan solamente seis en el Copnaf”, expresó respecto a lo anunciado el martes por el gobierno provincial tras la reunión de gabinete.

La Secretaria Adjunta fue enfática en la necesidad de que los concursos sean para cubrir vacantes. “No queremos que haya compañeros que de la noche a la mañana se enteren que el lugar que están ocupando se concursa y se genere una psicosis en todas las áreas de la administración pública”, apuntó al respecto.

Luego mencionó el artículo 20°, referido a los concursos de cargos vacantes en áreas críticas que se encuentren cubiertos con personal suplente con más de un año de prestación. “El gobierno quería un sólo formato de concurso y UPCN logró que se incluya este artículo para evitar un caos en los hospitales, el Copnaf, comedores, escuelas, entre otros. Y propuso un reglamento especial que contemple estos casos, porque sabemos que la reglamentación tiene que acompañar lo crítico del servicio, que no puede quedar descubierto”, aseveró por último Domínguez.

Este artículo establece que “para poder llamar a concurso un cargo vacante correspondiente a obrero y maestranza, mantenimiento, servicios auxiliares de educación y salud (mantenimiento, ordenanzas, cocineros/as), siempre que no implique tareas administrativas, que se encuentre cubierto con personal suplente con más de un año de prestación, deberá dictarse una reglamentación específica que considere la particularidad de las diversas situaciones existentes, sin desatender como fundamental la cobertura de los servicios y la disponibilidad presupuestaria y financiera”.