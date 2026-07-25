UPCN planteó correcciones a la nueva norma de planificación de Enfermería

Durante el encuentro con el director general de Enfermería, Martín Nani, y con el subdirector de Recursos Humanos, Ricardo Escobar, UPCN solicitó la incorporación de algunas correcciones y planteó la necesidad de que la nueva regulación no constituya un parche, sino una normativa integral que contemple tanto las necesidades del sistema de salud como los derechos laborales del personal de Enfermería.

“En su momento estuvimos en desacuerdo con la resolución anterior porque era confusa, daba lugar a discrecionalidades y arbitrariedades y no contemplaba algunos derechos de los enfermeros”, explicó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

La dirigente gremial señaló que aquella normativa “priorizaba el servicio, pero a costa de responsabilizar a los trabajadores por la cobertura de las guardias indispensables”, una situación que generó numerosos cuestionamientos en el sector.

La nueva propuesta avanza hacia un sistema de planificación más claro y transparente, con monitoreo del Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado de Planificación de Enfermería de Entre Ríos (Sipeer). La herramienta permitirá unificar el registro y garantizar la trazabilidad de la planificación en tiempo real.

De acuerdo con el esquema previsto, los jefes de Enfermería o, en su defecto, los directores de los centros de salud, cargarán la planificación de manera descentralizada antes del inicio de cada mes. El Ministerio de Salud podrá visualizar esa información y verificar la distribución equitativa de los días hábiles, descansos y jornadas no laborables.

“Lo que estamos planteando es que se derogue la resolución anterior y que esto no sea un parche, sino una nueva normativa que dé claridad y previsibilidad a la planificación”, sostuvo Domínguez.

Reglas claras

Uno de los aspectos centrales planteados por UPCN es que la nueva norma reconozca de manera clara cuántos días debe trabajar el personal de Enfermería, independientemente de la cantidad de horas establecidas por ley.

“Enfermería no puede ser una isla dentro de la administración pública, con menos derechos que el resto de los trabajadores”, afirmó la dirigente, y destacó que la nueva regulación debe garantizar igualdad en el reconocimiento de los derechos laborales.

En este sentido, Domínguez remarcó que “es necesario reconocer cuántos días debe trabajar cada enfermero, más allá de la cantidad de horas que establece la ley, porque eso permite ordenar la planificación y garantizar igualdad”.

El Sindicato también planteó la necesidad de incorporar al proceso de digitalización el registro de las prolongaciones de jornada y avanzar progresivamente en su vinculación con el Sigap.

El objetivo es agilizar los mecanismos existentes y dar respuesta a uno de los reclamos más importantes del sector: las demoras en el reconocimiento y pago de las horas trabajadas por fuera de la jornada habitual.

En este sentido, la dirigente sindical agregó que “también hay que evitar la duda permanente que mantiene el Estado con los trabajadores respecto de los francos y compensatorios que se deben al personal de Enfermería”.

Ordenar el sistema

La propuesta incorpora mejoras operativas y técnicas orientadas a favorecer un cuidado seguro y de calidad, junto con una gestión que contemple los derechos laborales. También prevé instancias de consenso con el personal involucrado y la realización de auditorías ordinarias, con la elaboración de planes de mejora y acciones correctivas.

Asimismo, contempla las particularidades de los distintos niveles de atención, tanto en instituciones de alta complejidad como en la atención primaria, con el objetivo de fortalecer la organización del sistema de salud en todo el territorio provincial.

“Hay muchos hospitales que ya están haciendo la planificación digital a modo de prueba. La nueva resolución le daría sustento a todo ese trabajo preliminar y permitiría avanzar hacia un sistema unificado y transparente”, destacó Domínguez.

Por último resaltó: “Es una norma muy importante porque toma muchas de las situaciones que hoy están generando malestar en las instituciones de salud. El desafío es que la planificación del servicio no se haga a costa de los derechos de los trabajadores”.

Prensa UPCN

Redaccion de 7Paginas