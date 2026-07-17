UPCN se reunió con Trabajo: Avanza la implementación de concursos

La dirigente adelantó que la semana próxima continuarán las reuniones con los profesionales de informática para analizar el sistema que administrará las inscripciones. En ese marco, indicó: “En UPCN ya estamos trabajando en la capacitación, los jurados y otros puntos”.

Respecto del funcionamiento del sistema, planteó: “Si bien la discusión no está cerrada, creemos que la información debe centralizarse en Recursos Humanos de la provincia, más allá de que la carga de datos pueda realizarse de manera descentralizada. Allí deben reunirse los datos, realizarse los controles y validarse cada una de las instancias”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que todavía no hay convocatoria oficial para ningún concurso, aunque varios organismos ya comenzaron a trabajar en la preparación de los futuros llamados.

Por otro lado, UPCN pidió que tanto la inscripción como la etapa de postulación se desarrollen íntegramente de manera digital.

La Secretaria Adjunta remarcó que la implementación del régimen debe construirse con la participación de los trabajadores y sus representaciones. “Han generado un interés muy importante, y han resultado muy provechosas, las reuniones que se vienen llevando adelante en los distintos organismos para escuchar los aportes de los trabajadores, recoger sus propuestas y trasladarlas a la mesa de trabajo, con el objetivo de contribuir a la organización y realización de los concursos”, finalizó.

Prensa UPCN