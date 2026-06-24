UPCN y Salud inician una mesa de trabajo histórica para ordenar la situación del personal

“Es una mesa muy importante, histórica, porque es la primera vez que nos sentamos con un Ministerio a trabajar de forma ordenada para tener los datos concretos en un mano a mano con los compañeros que hoy están en una situación transitoria”, destacó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.

Apuntó además que este trabajo “nos va a dar también información sobre los hospitales, para poder lograr un ordenamiento”. A la vez, aclaró que “esto es el paso previo y necesario para lograr posteriormente la regularización del personal. Hicimos una planificación para lograr primero la información y después, conjuntamente, tomar la decisión para que los trabajadores estén resguardados en un área tan sensible como es salud”.

Domínguez explicó que “UPCN ya tiene un mecanismo para llevar adelante esta tarea, que desarrolló el Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del gremio, Paulo Cherbiy, con el apoyo de Salud, donde vamos a trabajar en un relevamiento digital para avanzar con los compañeros y generar en forma personalizada toda la información”.

La propuesta implica que el primer paso es llenar un breve formulario para que desde el Sindicato se pueda entrevistar a los trabajadores a fin de interiorizarse de la situación de revista y también de todos los aspectos laborales.

El Ministro de Salud, Daniel Blanzaco, calificó como “muy importante” la constitución de esta comisión. “Vamos a empezar a trabajar en un relevamiento de los trabajadores de la provincia con la finalidad de tener una foto del momento, para poder conocer en qué estado están, su situación contractual, la capacitación y formación, los perfiles, a fin de ir ordenando de a poco los escalafones en una masa conjunta”.

Además, remarcó que el trabajo comenzará en forma inmediata. “Ya empezamos esta misma semana y el lunes podemos dar inicio en la costa del Uruguay, ya lo coordinamos”.

La Resolución Nº 2607 crea “en el ámbito del Ministerio de Salud la Mesa Técnica de Análisis y Seguimiento de Recursos Humanos con carácter consultivo, técnico e institucional, destinada al relevamiento, sistematización y análisis de información vinculada a las plantas temporarias del personal del sector salud dependiente de esta cartera ministerial”.

Prensa UPCN