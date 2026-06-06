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Sábado 6 de junio de 2026
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UPF realizó una amplia asamblea en Villaguay y avanza en su reorganización en Entre Ríos.

Este sábado desde las 11hs. se llevó a cabo una importante asamblea de Unión Popular Federal (UPF) en el Centro Económico y Comercial de Villaguay, encabezada por el diputado provincial Carlos Damasco, actual interventor del partido en el distrito Entre Ríos.
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Redacción 7Paginas

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Participaron del encuentro Miriam Müller y el concejal Darío Báez, referentes de “Consolidación Argentina”, junto a dirigentes de más de diez departamentos de la provincia. La convocatoria se dio en el marco del proceso de reorganización y fortalecimiento partidario que UPF viene impulsando en Entre Ríos.

Durante la jornada se analizaron distintas estrategias para reactivar la estructura del partido y avanzar en la normalización de sus órganos institucionales, con el objetivo de que UPF vuelva a estar plenamente activo en el menor tiempo posible.

Además, militantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales de diversas localidades compartieron su mirada sobre la realidad de sus comunidades y coincidieron en la necesidad de construir una propuesta provincial con fuerte presencia territorial y protagonismo de la militancia.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, el clima positivo de la reunión y el compromiso de los dirigentes presentes para seguir trabajando en la reconstrucción y el crecimiento de UPF en toda la provincia.