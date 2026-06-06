UPF realizó una amplia asamblea en Villaguay y avanza en su reorganización en Entre Ríos.

Participaron del encuentro Miriam Müller y el concejal Darío Báez, referentes de “Consolidación Argentina”, junto a dirigentes de más de diez departamentos de la provincia. La convocatoria se dio en el marco del proceso de reorganización y fortalecimiento partidario que UPF viene impulsando en Entre Ríos.

Durante la jornada se analizaron distintas estrategias para reactivar la estructura del partido y avanzar en la normalización de sus órganos institucionales, con el objetivo de que UPF vuelva a estar plenamente activo en el menor tiempo posible.

Además, militantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales de diversas localidades compartieron su mirada sobre la realidad de sus comunidades y coincidieron en la necesidad de construir una propuesta provincial con fuerte presencia territorial y protagonismo de la militancia.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, el clima positivo de la reunión y el compromiso de los dirigentes presentes para seguir trabajando en la reconstrucción y el crecimiento de UPF en toda la provincia.