Urgencia sanitaria en Salud Mental: “Sabemos que es un tema complejo y que no debemos ignorarlo”, puntualizó Ovelar

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad, durante la sesión de este jueves, la adhesión de la ciudad a la declaración de Urgencia Sanitaria en Salud Mental establecida por el Gobierno de Entre Ríos por el término de un año.

La iniciativa había sido presentada por el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos y tiene como objetivo acompañar las políticas provinciales destinadas a mejorar la respuesta del sistema público frente al crecimiento sostenido de la demanda vinculada con la salud mental y los consumos problemáticos.

La declaración provincial permite al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas, fortaleciendo la red pública de atención y ampliando la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud.

En este marco, la concejal Silvina Ovelar destacó la importancia de que Concordia adhiera a la medida y pueda coordinar acciones con el Gobierno provincial.

“Esta adhesión le permite al Poder Ejecutivo Municipal coordinar acciones con la Provincia, orientadas a fortalecer la prevención, promoción, asistencia y abordaje integral de la salud mental y de los consumos problemáticos”, afirmó Ovelar.

Más herramientas para el sistema de salud

Entre las medidas contempladas por el Gobierno de Entre Ríos se encuentran la capacitación de los equipos de salud, la redistribución del recurso humano, la creación de dispositivos intermedios y el fortalecimiento de los espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.

Para Ovelar, la problemática requiere un abordaje conjunto y sostenido entre los distintos niveles del Estado.

“Sabemos que es un tema complejo y que no debemos ignorarlo. Por eso es importante que entre todos, desde el lugar que nos corresponde, podamos aportar herramientas que permitan hacer un abordaje y contener a las personas que estén atravesando por una situación de estas características”, puntualizó la edil.

La concejal remarcó así la necesidad de generar respuestas que no se limiten exclusivamente a la atención de las situaciones de crisis, sino que también contemplen la prevención y el acompañamiento integral de las personas y sus familias.

Convocarán al área de Fortalecimiento Social

Durante el tratamiento de la iniciativa también intervino el concejal Pablo Bovino, del bloque Más por Entre Ríos, quien adelantó que se convocará a funcionarios municipales para conocer de qué manera se implementarán las medidas en Concordia.

“Vamos a convocar a la Dirección de Fortalecimiento Social de la Municipalidad para ver cómo se van a estar implementando esas medidas y avanzar con el tema desde el Concejo Deliberante”, señaló Bovino.

De esta manera, la adhesión aprobada por unanimidad abre una instancia de coordinación entre el Municipio y la Provincia para avanzar en políticas de prevención, asistencia y acompañamiento en salud mental, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema público.

Redaccion de 7Paginas