Urgente: el Hospital Masvernat busca pediatras

A través de un comunicado oficial emitido este martes, desde el nosocomio informaron que la búsqueda responde a una necesidad inmediata de refuerzo del equipo médico, con el objetivo de garantizar la atención en uno de los servicios más sensibles del hospital.

“El Hospital Masvernat busca Médicos/as Pediatras. Será para cubrir puestos de guardia en Emergencia y Trauma, siendo la solicitud de suma urgencia”, detallaron las autoridades del establecimiento.

Asimismo, se indicó que los profesionales interesados podrán comunicarse directamente con la Dirección del Hospital a través del correo electrónico direccion@hdcm.gov.ar

, por teléfono al (0345) 4252637, o bien acercarse personalmente a la sede del hospital ubicada en Monseñor Tavella y 11 de Noviembre, en la ciudad de Concordia.