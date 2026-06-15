Urgente: Hallaron sin vida a Thiago Ocampo, el joven que era intensamente buscado en Federación

El lamentable descubrimiento se produjo pasadas las 16:00 horas de este lunes, en el interior de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Las Magnolias y Roca. Tras el aviso, personal policial y de la justicia se hicieron presentes en el lugar para preservar la escena y llevar adelante las pericias correspondientes.

El recorrido de la búsqueda

Thiago era buscado intensamente desde la madrugada del sábado. En el marco de la investigación y la desesperación por encontrarlo, sus familiares habían solicitado públicamente a los vecinos de la zona que revisaran las grabaciones de sus cámaras de seguridad particulares.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y los datos aportados por el entorno del joven, Thiago había asistido a un boliche bailable de la zona céntrica de la ciudad. Tras salir del establecimiento, se habría dirigido a pie hacia el sector mencionado, donde reside uno de sus amigos, perdiéndose el rastro desde ese momento.

En el lugar intervino Fiscalía en turno, Dra. Luciana Herman, quien coordino las diligencias a realizar, participaron gabinete de policía científica, médico forense. Es importante destacar que en ese lugar, existen varias camaras de seguridad de los vecinos a ese domicilio.

El desenlace de esta tarde generó un hondo pesar en los vecinos y allegados que se habían organizado en rastrillajes civiles para colaborar con las autoridades. En el lugar del hallazgo trabajan las divisiones periciales de la Policía de Entre Ríos para esclarecer los pormenores del hecho.

(Noticia en desarrollo)

Redaccion de 7Paginas