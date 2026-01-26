Urgente: se paraliza la actividad en el Puerto de Concepción del Uruguay por un conflicto gremial

Según se informó a 7Paginas, la decisión fue tomada luego de que la empresa Urcel Argentina SA se negara a reconocer al SUPA Concepción del Uruguay, pese a tratarse de un sindicato legalmente constituido, con autoridades elegidas democráticamente por los propios trabajadores y con certificado de autoridades vigente.

Desde el sector denunciaron además que la firma marginó a estibadores locales al incorporar personal proveniente de Zárate, sin experiencia en la operatoria portuaria local, en una maniobra que —según indicaron— apunta a precarizar el trabajo y quebrar el convenio colectivo vigente.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión laboral en la provincia. De acuerdo a lo señalado a 7Paginas, la situación se agrava tras el reciente acuerdo que destrabó el conflicto en los frigoríficos avícolas, calificado por los trabajadores como “a la baja”, mientras que en este caso la operatoria portuaria directamente no se iniciará por la negativa empresarial a aceptar la representación gremial que corresponde por derecho.

Desde el SUPA recordaron que el sindicato cuenta con autoridades electas, una comisión directiva integrada por trabajadores del puerto y plena legitimidad legal, por lo que consideran injustificable la postura de las empresas.

El respaldo de la FEPA

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresó un fuerte respaldo a la medida de fuerza. Su secretario general, Marcelo Osores, fue contundente al referirse al trasfondo del conflicto:

“El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, está denunciando la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años en rutas, viviendas y otras áreas. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos”, afirmó.

Osores sostuvo que lo que ocurre en los puertos “es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos”, y remarcó que la negativa a reconocer al sindicato forma parte de un modelo sostenido de precarización laboral.

“Si fueron corruptos para las obras, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?”, expresó.

Reclamo de legalidad y respeto sindical

El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su secretario general Martín Soto, cuenta con inscripción gremial otorgada por Resolución N° 812, bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, como entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los trabajadores del puerto.

El conflicto interpela directamente al Gobierno de Entre Ríos, al que los estibadores le exigen que garantice el cumplimiento de la ley y el respeto a la organización sindical. Desde el sector advierten que situaciones similares se repiten en otras actividades estratégicas de la provincia.

“No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en sectores clave como los frigoríficos avícolas demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos”, concluyó Osores.

Desde la FEPA ratificaron que acompañarán el paro hasta que se respete la voluntad de los estibadores y se reconozca al sindicato legalmente constituido.