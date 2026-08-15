Urgente: solicitan 50 dadores de sangre para una adolescente concordiense internada en Paraná

Se lanzó una urgente campaña de donación para acompañar a Daiana Agnesio, una joven oriunda de la ciudad de Concordia que atraviesa un delicado momento de salud.

Daiana volvió a ser diagnosticada con leucemia, una noticia que llega poco tiempo después de haber finalizado un exhaustivo tratamiento médico que se extendió durante ocho meses.

Actualmente, la adolecente se encuentra internada en la ciudad de Paraná, donde deberá iniciar nuevamente un esquema de quimioterapia. Debido a las características del tratamiento y sus distintas etapas, el equipo médico ha solicitado la presencia de 50 dadores de sangre.

¿Cómo colaborar?

La convocatoria es amplia e inclusiva para toda la comunidad:

Grupo y factor: Se necesitan donantes de cualquier grupo y factor sanguíneo.

Contacto: Quienes puedan colaborar o deseen coordinar la donación, deben comunicarse directamente al número telefónico 343 4556571.

Frente a este nuevo desafío que le toca enfrentar a Daiana y a su familia, la respuesta de la gente y la empatía colectiva resultarán claves para atravesar este proceso con esperanza.

Redaccion de 7Paginas