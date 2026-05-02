Urgente: un hombre se disparó en la cabeza tras una discusión en la zona norte de Concordia

Un dramático episodio conmocionó a los vecinos de la zona norte de Concordia en la noche de este viernes. Según los primeros datos recogidos por este medio en el lugar del hecho, un hombre que circulaba al mando de un automóvil Volkswagen Bora protagonizó un intento de suicidio en plena vía pública.

El hecho se registró aproximadamente a las 21:00 horas sobre calle 11 de Noviembre. De acuerdo con testimonios preliminares y versiones no oficiales, el hombre habría mantenido una fuerte discusión con una mujer momentos antes del desenlace.

El hecho

Tras detener la marcha del vehículo a la vera de la calle, el masculino —cuya identidad no ha sido suministrada de forma oficial— utilizó un arma de fuego para efectuarse un disparo en la zona del cráneo.

La situación alertó de inmediato a los transeúntes, lo que permitió la llegada rápida de una unidad del servicio de emergencias 107. Los profesionales de la salud asistieron al hombre en el lugar y procedieron a su traslado inmediato hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

(Noticia en desarrollo)

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