Urribarri, Aguilera y Báez podrían ser trasladados a un pabellón para adultos mayores en la cárcel de Gualeguaychú

El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez podrían ser trasladados a la Unidad Penal N° 9 “Granja El Potrero” de Gualeguaychú, donde existe un sector especialmente acondicionado para internos mayores de 60 años.

La posibilidad fue planteada por el propio Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que propuso el traslado ante las condiciones de alojamiento existentes en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

De acuerdo a la información conocida, la propuesta fue elevada a la vocal Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, el mismo viernes en que se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firmes las condenas.

La UP1 no tendría las condiciones óptimas

La nota remitida por el Servicio Penitenciario fue firmada por el inspector general Juan Santiago García, en su carácter de subdirector de la institución.

En el documento se advierte que la Unidad Penal N° 1 de Paraná no reuniría las condiciones óptimas para alojar a los tres condenados, teniendo en cuenta sus edades y la elevada cantidad de internos que actualmente se encuentran alojados en esa cárcel.

Por ese motivo, el Servicio Penitenciario solicitó que Urribarri, Báez y Aguilera puedan ser derivados a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde existe un pabellón destinado a adultos mayores.

Un pabellón con celdas individuales

El sector para adultos mayores de la cárcel de Gualeguaychú fue inaugurado en septiembre de 2024 y se presenta como una de las principales alternativas del sistema penitenciario entrerriano para alojar a internos de esa franja etaria.

El pabellón cuenta con celdas individuales y separadas entre sí, equipadas con cámaras de videovigilancia. Su capacidad total es de 15 personas, con una plaza por celda.

El espacio fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores privadas de libertad y las condiciones establecidas en materia de protección de sus derechos.

La defensa de Urribarri pidió el traslado

Mientras tanto, el abogado defensor de Urribarri, Leopoldo Cappa, solicitó a la jueza de Ejecución Penal, Cecilia Bértora, que su defendido sea trasladado a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

Según el planteo, en la cárcel de Paraná no se podría garantizar la seguridad del exmandatario. La familia de Urribarri habría dado su consentimiento para el eventual traslado, situación que también podría alcanzar a Báez y Aguilera.

Los tres condenados ingresaron durante la mañana a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde inicialmente quedaron en el sector de Admisión para la realización de los controles médicos correspondientes.

Entre las alternativas analizadas se encontraba su alojamiento en el denominado Pabellón de Seguridad, en celdas especiales o bien su traslado a Gualeguaychú.

Condenas firmes

Urribarri, Aguilera y Báez fueron detenidos luego de que quedaran firmes las condenas dictadas en el marco de la Megacausa por delitos de corrupción.

El exgobernador fue condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión, mientras que Báez y Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de cárcel cada uno.

Ahora, mientras las defensas continúan realizando planteos relacionados con las condiciones de detención y posibles beneficios, deberá resolverse finalmente dónde cumplirán sus condenas.

La Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú aparece, por el momento, como una de las principales alternativas para el alojamiento de los tres condenados.

Con informacion de Analisis

Redaccion de 7Paginas