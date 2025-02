Urribarri: «Hay un peronismo con miedo, individualista»

De igual modo, Urribarri se encargó de aclarar que no fue una reunión para presentar una oferta electoral ni evaluar candidaturas dentro del peronismo entrerriano. Y se encargó de responder a esas especulaciones. “Algunos especularon, hablaron de candidaturas. Hay que estar al pedo para hablar de candidaturas, cuando hay un pueblo que desde hace un año sufre un gobierno dañino y perverso. ¿De qué candidaturas quieren hablar? Mi encuentro es esto, darnos un abrazo, darnos el afecto”, dijo.

En su mensaje, el exgobernador que “el principal objetivo de organizar esto, a los golpes, y a pesar de muchas circunstancias -y si algo faltaba era este diluvio que impide que compañeros y compañeras lleguen, pero cada uno de los que están acá son importantes y valen por mil- era para poder dales un abrazo” a quienes, dijo, “hubieran querido darnos un abrazo” mientras estuvo detenido en la Unidad Penal de Paraná con prisión preventiva, desde el 19 de noviembre de 2024 y hasta el 8 de enero de 2025. Fue en el marco del megajuicio, una medida cautelar a pedido de Fiscalía para evitar el riesgo de fuga. Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel, condena que todavía no está firme.

“En estos días se especuló respecto a cuál era el verdadero sentido de este encuentro. Se dijeron unas cosas totalmente equivocadas, erróneas, y yo le iba respondiendo de a poco a compañeros, y les decía que este encuentro era para poder darles un abrazo a tantos que de buena fe hubiesen querido ir a darnos un abrazo (a la cárcel) y no pudieron. Entonces, era un deber para nosotros estrechar en cada uno de ustedes lo que nosotros sentimos en estos casi dos meses”, señaló Urribarri.

Después, agregó: “Las dudas, las especulaciones que había en torno a este encuentro tienen que ver con el estado del peronismo en Entre Ríos. Es casi entendible que mucha gente dude, y más en el peronismo, cuando lo que quisimos fue reencontrarnos, darnos un abrazo. Pero lo que pasa, y lamentablemente pasa, es que el peronismo entrerriano, que fue rebelde, cambió a un peronismo con miedo, individualista, del sálvese quien pueda. Entonces, entiendo a veces las dudas. Pero eso es nada más que un reencuentro con gente que quiero y que me quiere mucho”.

A medio camino de su discurso, recordó la figura de Hebe de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo que falleció cinco años atrás.”Hoy hace 5 años, el 22 de febrero de 2020, que yo tomé mis últimos mates con una persona que quiero mucho, que tenía muchas agallas, que ya no está con nosotros, que está desde el cielo, seguro en este acto. Me iba a la noche a Roma, porque el 24 de febrero tenía el encuentro con el Papa. Hebe se entera por un sacerdote amigo en común, y me llama. `Vasco, quiero que le entregues una carta personal al Papa Francisco`”, recordó aquella anécdota y entonces pidió que recen por el Pontífice, desde el 14 de febrero internado en el Sanatorio Gemelli, de Roma, con pulmonía bilateral.