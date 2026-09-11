Urribarri, Vitsa y la causa del GNC: el primer fuerte cruce entre Sastre y Mendieta en el Concejo de Concordia

Lo que hasta ahora se había desarrollado principalmente en declaraciones públicas y cruces mediáticos comenzó a trasladarse al recinto del Concejo Deliberante de Concordia. Este jueves, durante la sesión ordinaria, el oficialista Felipe Sastre y el concejal peronista Jorge “Topo” Mendieta protagonizaron un fuerte intercambio que tuvo como ingredientes la situación del PAMI, la contratación de la empresa Vitsa, la condena del exgobernador Sergio Urribarri y una causa judicial que involucra a Mendieta por la entrega de vales de GNC durante la anterior gestión municipal.

Cuando se conoció que Mendieta ocuparía la banca que dejó el fallecido Guillermo Satalia Méndez, 7Páginas había anticipado que los enfrentamientos que ambos dirigentes venían protagonizando fuera del recinto podían trasladarse al ámbito legislativo. La sesión de este jueves terminó confirmando ese escenario.

Mendieta abrió el debate con el conflicto del PAMI

El primer capítulo del cruce se produjo cuando Mendieta tomó la palabra para referirse a la situación que atraviesan los afiliados del PAMI en Concordia y al conflicto generado a partir de la finalización del vínculo entre la obra social y el Sanatorio Concordia.

El concejal recordó que un jubilado de 74 años había fallecido mientras esperaba ser trasladado a Concepción del Uruguay y cuestionó la ausencia de autoridades del PAMI en las reuniones solicitadas por los concejales.

“Hay 15.000 vidas en la mano” de quienes tienen responsabilidades dentro del organismo, sostuvo Mendieta, al reclamar que la problemática sea abordada institucionalmente.

El edil también hizo referencia a la reunión mantenida con directivos del Sanatorio Concordia y planteó su preocupación por las consecuencias que puede generar la falta de atención médica para los jubilados de la ciudad.

Sastre respondió con la condena a Urribarri

La respuesta de Sastre llevó la discusión hacia otro terreno. El concejal de Juntos por Entre Ríos se refirió a la confirmación judicial de la condena del exgobernador Sergio Urribarri y calificó el hecho como un “hito” para la Justicia entrerriana.

Sastre sostuvo que la confirmación de la condena demuestra que existe igualdad ante la ley y cuestionó los argumentos de quienes presentan al exgobernador como víctima de una persecución política.

En ese marco, remarcó que Urribarri cumple una condena de ocho años de prisión y mencionó también las condenas contra el exministro Pedro Báez y otros involucrados en la causa.

El concejal oficialista reclamó, además, que no se intente presentar a dirigentes condenados por hechos de corrupción como perseguidos políticos.

Mendieta puso sobre la mesa el caso Vitsa

Lejos de dar por cerrado el intercambio, Mendieta retomó la palabra y aclaró que coincidía con que quien comete un delito debe responder ante la Justicia.

Sin embargo, utilizó el planteo de Sastre para hablar de lo que definió como una “doble vara” a la hora de reclamar investigaciones judiciales.

En ese punto introdujo la contratación de la empresa Vitsa por parte del municipio. Mendieta recordó que concejales del peronismo habían acudido a la Justicia para solicitar información sobre la contratación directa y reclamó que se avance en la investigación.

El concejal sostuvo que solamente tres ediles habían recurrido a la Justicia para solicitar información sobre el estado de la denuncia y cuestionó que el tema no genere la misma preocupación que otras causas judiciales.

También hizo referencia a que, según había planteado previamente la concejal Villalba durante el tratamiento de la normativa, los camiones de la empresa ya se encontraban en la ciudad antes de que se aprobara la contratación y que la firma habría alquilado un galpón previamente.

Mendieta aclaró que no estaba afirmando la existencia de un delito, sino que reclamaba que la Justicia investigara y determinara si existieron irregularidades.

Sastre contraatacó con la causa del GNC

El intercambio subió de tono cuando Sastre respondió directamente a Mendieta y vinculó su reclamo con una causa judicial en la que el actual concejal se encuentra imputado.

“Para exigir justicia, él debería ser el primero que rinda cuenta”, lanzó Sastre, en referencia a la investigación relacionada con la compra de GNC y la entrega de vales para vehículos municipales durante la anterior gestión.

El oficialista sostuvo que la investigación se originó porque el municipio habría entregado vales y comprado GNC pese a que, según afirmó, la Municipalidad de Concordia no contaba con vehículos propios que funcionaran con ese combustible.

Por esa razón, reclamó a Mendieta que primero brinde explicaciones ante la Justicia antes de cuestionar el avance de otras investigaciones.

“No tengo ningún inconveniente en que la Justicia me investigue”

Mendieta volvió a responder y reconoció que no tiene inconvenientes en ser investigado.

“Yo soy concejal y no tengo ningún inconveniente que en la Justicia me investigue”, afirmó, al sostener que quienes ejercieron funciones públicas están naturalmente expuestos al control judicial.

Pero volvió a centrar su argumento en lo que considera una diferencia en los tiempos de las investigaciones.

Según explicó, en la causa por el GNC la denuncia fue presentada y pocos días después se produjeron allanamientos a los involucrados, mientras que en el caso de Vitsa, según su planteo, ya transcurrieron varios meses sin novedades.

“Somos funcionarios y estamos a disposición”, sostuvo Mendieta, aunque insistió en que la diferencia entre la actuación judicial en una causa y en otra era, a su entender, considerable.

Luego Sastre cuestionó la posición de Mendieta.

Sostuvo que la llamada “doble vara” también podía atribuirse al propio concejal peronista y afirmó que la oposición tiene plena libertad para realizar las denuncias que considere necesarias sobre la actual administración.

Al mismo tiempo, defendió la actuación de la Justicia en la causa vinculada al GNC y señaló que la celeridad de esa investigación estaría relacionada con la existencia de elementos detectados en los procedimientos administrativos de la gestión anterior.

En ese sentido, volvió a remarcar que el municipio habría comprado GNC y entregado vales pese a no contar con vehículos municipales equipados para utilizar ese combustible.

El oficialismo interpretó que la ausencia de avances en otras investigaciones podría responder a que la Justicia no encontró elementos suficientes para avanzar, mientras que desde el peronismo insistieron en la necesidad de que todas las denuncias sean investigadas con el mismo criterio.

Un cruce que promete nuevos capítulos

La sesión dejó expuesto que la llegada de Jorge Mendieta al Concejo Deliberante no será ajena a los debates políticos que ya mantenía con algunos integrantes del oficialismo.

PAMI, Vitsa, la gestión anterior y las causas judiciales vinculadas a funcionarios de distintos espacios políticos quedaron incorporados a una disputa que recién comienza y que, por lo ocurrido este jueves, promete nuevos capítulos en las próximas sesiones del cuerpo legislativo concordiense.

Redaccion de 7Paginas