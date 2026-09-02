Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde tras el reclamo de Entre Ríos

El Gobierno de Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde y e-combustibles que la empresa HIF Global proyectaba construir en Paysandú, luego de los planteos realizados por el Gobierno de Entre Ríos, las autoridades de Colón y distintos sectores de la comunidad ante el posible impacto que el emprendimiento tendría sobre el paisaje y la actividad turística de la costa entrerriana.

La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, a su par argentino, Pablo Quirno, durante un encuentro realizado en Montevideo.

“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, afirmó Lubetkin, quien explicó que desde Uruguay se recibieron planteos de la Cancillería argentina y de las autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar el impacto visual que provocaría el emplazamiento originalmente previsto.

Un reclamo sostenido desde Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio había planteado en distintas oportunidades que la provincia no se oponía a la inversión ni a la generación de empleo en Uruguay, sino a que un complejo industrial de semejante magnitud fuera instalado frente a las playas y una de las principales zonas turísticas de Entre Ríos.

“Se puede compatibilizar la industria con el turismo, siempre que se haga de manera ordenada y planificada y no se instalen industrias frente a las playas más concurridas de nuestra provincia”, había expresado el mandatario provincial al conocerse la posibilidad de trasladar el proyecto.

La iniciativa de HIF Global contempla una inversión total estimada en 5.385 millones de dólares y la producción de hasta 876.000 toneladas anuales de metanol, elaborado a partir de hidrógeno verde.

La ubicación original del emprendimiento estaba prevista a unos 15 kilómetros de Paysandú y a aproximadamente tres kilómetros de la costa de Colón, una situación que había generado preocupación en la comunidad por el posible impacto visual y ambiental sobre el río Uruguay y el principal corredor turístico de la región.

Si bien todavía no se comunicó oficialmente cuál será el nuevo emplazamiento, las autoridades uruguayas evalúan la posibilidad de instalar el complejo en un predio perteneciente a la petrolera estatal Ancap, dentro de una zona industrial de Paysandú y alejado del lugar inicialmente proyectado.

La confirmación de la relocalización permitiría compatibilizar la inversión y la creación de empleo en Uruguay con la protección del paisaje, el ambiente y la actividad turística de la costa entrerriana.

Festejos en Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, celebró la decisión de la Cancillería uruguaya y destacó el trabajo conjunto entre la comunidad, el municipio, el Gobierno provincial y las autoridades nacionales.

El jefe comunal calificó la jornada como un hecho histórico para la región y sostuvo que la decisión representa un importante resultado de las gestiones políticas, institucionales y diplomáticas llevadas adelante para lograr la relocalización del proyecto.

“Lo logramos, Colón. El esfuerzo valió la pena y nuestra voz se escuchó con fuerza”, expresó Walser tras conocerse la resolución.

El intendente destacó especialmente la participación de la comunidad y la movilización generada desde el inicio del conflicto.

“Esta es una victoria de todos los que nos plantamos firmes desde el primer minuto. Nos movilizamos para defender nuestro río Uruguay y nuestro entorno. Demostramos lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con convicción”, señaló.

Walser también remarcó que las negociaciones avanzaron a través de los canales institucionales y diplomáticos, destacando las reuniones mantenidas con legisladores y los viajes institucionales a Montevideo junto al gobernador Frigerio.

“Este logro no es fruto de la confrontación, sino del respeto mutuo entre dos pueblos hermanos. Quiero destacar y agradecer el enorme trabajo institucional y los canales diplomáticos que abrieron nuestras autoridades provinciales y nacionales”, manifestó.

Finalmente, el intendente subrayó la necesidad de equilibrar el desarrollo productivo con la protección del hábitat y la actividad turística de la región.

“Gracias a un diálogo constructivo y maduro con el gobierno uruguayo, se demostró que es posible proteger el desarrollo productivo de la región sin descuidar el bienestar y el entorno de las comunidades vecinas. El río Uruguay nos une, y su futuro sigue siendo protegido”, concluyó Walser.

Redaccion de 7Paginas