Uruguayos eligieron Federación para disfrutar del fin de semana largo

La ciudad de Federación volvió a posicionarse como uno de los destinos elegidos por los turistas uruguayos durante este fin de semana largo, que se extendió hasta este martes 25 de agosto, cuando el vecino país celebra el aniversario de su independencia y, además, se desarrolló la tradicional Noche de la Nostalgia.

El movimiento turístico se hizo sentir especialmente en Federación, donde llegaron 12 micros provenientes de distintos puntos de Uruguay, mientras que durante estos días también fue importante la presencia de vehículos particulares con patentes uruguayas.

A este movimiento se sumó el turismo nacional, permitiendo que la ocupación hotelera alcanzara aproximadamente el 55% en la ciudad.

Más de 5.000 ingresos al Parque Termal

Uno de los principales indicadores del movimiento turístico fue registrado en el Parque Termal de Federación.

Según datos a los que accedió 7Páginas, durante el fin de semana se comercializaron 3.010 entradas, mientras que solamente durante el lunes se superaron los 1.500 ingresos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas desde el sector turístico, teniendo en cuenta los visitantes que todavía permanecían en la ciudad, el movimiento total podría superar las 5.000 entradas al Parque Termal durante este fin de semana extendido.

Desde el sector destacan que estos resultados están vinculados, en buena medida, con las acciones de promoción que la Secretaría de Turismo de Federación llevó adelante durante los meses previos en diferentes ciudades uruguayas.

La estrategia incluyó presencia promocional en lugares como Montevideo, Tacuarembó, Salto, Artigas, Paysandú, Canelones, San José y Maldonado, entre otros puntos del vecino país.

La Noche de la Nostalgia también movilizó a Federación

Otro de los factores que favoreció el arribo de visitantes fue la tradicional Noche de la Nostalgia, que cada 24 de agosto moviliza a miles de uruguayos.

La celebración es una de las fiestas más populares de Uruguay y tiene como característica principal las reuniones y fiestas con música de las décadas del 60, 70, 80 y 90.

En Federación, tres establecimientos organizaron propuestas especiales para recibir a los visitantes durante la noche del lunes.

A esto se sumó la actividad cultural desarrollada el domingo en el Auditorio Municipal, donde un privado presentó una comedia humorística que contó con una importante presencia de público uruguayo.

Nuevas promociones para septiembre

El movimiento registrado durante este fin de semana llevó a la Secretaría de Turismo a anticipar que ya se trabaja en una nueva campaña promocional en Uruguay.

Según adelantaron a 7Páginas, la próxima acción promocional se desarrollará durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, con el objetivo de volver a captar visitantes del vecino país.

A esto se suma una promoción vigente que constituye uno de los principales atractivos para el público uruguayo: 50% de descuento para los residentes del departamento de Salto y 30% para visitantes de todo Uruguay, beneficio que se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una estrategia para sostener el turismo

Federación cuenta con aproximadamente 13.000 plazas de alojamiento y atraviesa, como buena parte de los destinos turísticos, un escenario que obliga a profundizar las estrategias de promoción y comercialización.

En ese contexto, el resultado de este fin de semana aparece como una señal positiva para el sector, especialmente por la capacidad de atraer visitantes de un mercado cercano como el uruguayo.

La llegada de micros, el importante movimiento de vehículos particulares, las actividades vinculadas a la Noche de la Nostalgia y la concurrencia al Parque Termal reflejan que Federación logró aprovechar una fecha especial del calendario uruguayo para generar movimiento turístico.

En tiempos difíciles para la actividad, la apuesta por promociones, presencia territorial y acciones específicas en mercados cercanos se presenta como una herramienta para sostener el flujo de visitantes y mantener en movimiento la economía turística de la ciudad.