Uruguayos eligieron Federación para sus vacaciones de primavera

El destino turístico Federación atraviesa una semana con un movimiento inusual para esta época del año, impulsado principalmente por la llegada de visitantes uruguayos que disfrutan de sus vacaciones de primavera, que se extenderán hasta el 25 de septiembre.

El dato más destacado se registró en el Parque Termal, donde durante el último fin de semana ingresaron 4.035 personas, mientras que el lunes se contabilizaron cerca de 1.000 entradas, cifras que reflejan el impacto de la presencia de turistas del vecino país.

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, destacó el resultado de las acciones de promoción que el municipio viene desarrollando en Uruguay.

Promociones en Uruguay

Marozzini explicó que Federación mantiene actualmente una promoción con 30% de descuento para los visitantes uruguayos y 50% para los habitantes del departamento de Salto, además de distintas acciones de difusión mediante redes sociales y publicidad pautada en el vecino país.

“Esto ayuda muchísimo a que el destino mantenga la presencia”, sostuvo el funcionario.

El secretario de Turismo detalló que durante el fin de semana anterior ya se había registrado un incremento importante, con 2.847 ingresos al Parque Termal, mientras que entre viernes, sábado y domingo del último fin de semana se alcanzaron las 4.035 personas.

Según señaló, el movimiento también se hizo visible en distintos sectores de la ciudad, particularmente en la gastronomía y en el corredor comercial cercano al complejo termal.

Buscan reforzar la promoción para el verano

Marozzini adelantó que desde la Secretaría de Turismo se continuará trabajando en Uruguay de cara a la temporada de verano.

Durante las últimas semanas, representantes de Federación realizaron acciones promocionales en los departamentos de Tacuarembó, Artigas, Salto y Paysandú, mientras que para los próximos meses tienen previsto ampliar la campaña hacia Canelones, San José, Maldonado y Montevideo.

El funcionario explicó que los visitantes provenientes de esas zonas representan aproximadamente el 20% de los ingresos registrados en las Termas de Federación.

Además, señaló que se buscará mantener las promociones del 30% y 50% de descuento en el Parque Termal, al considerar que estas herramientas permiten fortalecer la oferta turística y complementar el esfuerzo que realizan los prestadores privados.

Federación se prepara para la FIT

Otro de los temas abordados por Marozzini fue la participación de Federación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tendrá lugar este fin de semana.

La Secretaría de Turismo participará durante el sábado y domingo con un equipo encargado de promocionar el destino y presentar la variedad de propuestas turísticas que ofrece la ciudad.

En tanto, durante el lunes y martes se prevé la participación de prestadores privados de Federación, quienes tendrán la posibilidad de utilizar el espacio destinado al destino en el stand de Entre Ríos para mantener reuniones con operadores turísticos.

Marozzini invitó a los prestadores de la ciudad, tanto asociados como no asociados a la entidad hotelera, a aprovechar la posibilidad de generar contactos comerciales con agencias y operadores.

El nuevo mirador, otro atractivo para los visitantes

Durante la entrevista también se destacó el funcionamiento del Mirador del Puerto, una nueva alternativa que ya comenzó a ser utilizada por turistas y vecinos para tomarse fotografías con una imagen representativa de Federación (Foto).

El secretario de Turismo valoró el trabajo realizado junto al área de Obras Públicas y consideró que el espacio se suma como un nuevo atractivo para la ciudad, además de convertirse en una herramienta de promoción a través de las imágenes que los visitantes comparten posteriormente en redes sociales.

Marozzini habló sobre el presente del turismo

Consultado sobre el reciente foro relacionado con la reconstrucción del turismo en Federación y el escenario que atraviesa la actividad, Marozzini señaló que la situación debe analizarse también desde la realidad económica de los destinos.

El funcionario sostuvo que el contexto macroeconómico está afectando al sector turístico y planteó la necesidad de prestar atención también a la situación microeconómica de los destinos.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los argentinos cuenten con recursos suficientes para poder viajar y que el turismo receptivo tenga un papel central.

“Queremos que el turismo sea el receptivo, aquel que visita la Argentina, aquel que viene a conocer toda la parte que tenemos como país federal”, expresó.

Marozzini también se refirió al foro realizado recientemente en Federación y señaló que, más allá de las diferencias políticas que pueda haber, considera positivo que existan jornadas que aporten propuestas para el desarrollo turístico, siempre que permitan articular entre el sector público y el privado.

Con las vacaciones de primavera uruguayas todavía en marcha, Federación busca aprovechar este movimiento para consolidar la llegada de visitantes del vecino país y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones promocionales de cara a la próxima temporada de verano