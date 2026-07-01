La propuesta estará vigente durante lo que resta del mes de junio y todo julio. Para acceder al beneficio, los visitantes solo deberán presentar su cédula de identidad uruguaya al momento de ingresar.

Promoción en Paysandú

Como parte de esta iniciativa, CODESAL realizó una campaña de difusión en la ciudad de Paysandú, donde promocionó los principales atractivos turísticos del Lago de Salto Grande y dio a conocer la promoción en Plaza Constitución y en el Paysandú Shopping | Terminal.

La acción busca captar el interés de las familias uruguayas para que elijan el destino durante las vacaciones de invierno y disfruten de las propuestas recreativas y termales que ofrece la región.

Impulsar el turismo regional

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que la promoción forma parte de una estrategia para seguir posicionando a Entre Ríos como un destino de referencia para el turismo regional.

«Queremos que cada vez más familias uruguayas elijan Entre Ríos para descansar y disfrutar de nuestros atractivos. Fortalecer el turismo binacional significa generar más movimiento económico, más oportunidades para el sector turístico y seguir consolidando los vínculos históricos que unen a ambas orillas del río Uruguay», expresó.

Por su parte, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, remarcó que el organismo continúa trabajando para potenciar el corredor turístico de Salto Grande.

«Seguimos trabajando para fortalecer el turismo binacional e invitar a más familias uruguayas a descubrir todo lo que el Lago de Salto Grande tiene para ofrecer. Los esperamos para disfrutar de una experiencia única en nuestras termas y en el Lago de Salto Grande», señaló.

Agradecimiento al Consulado Argentino

Desde CODESAL también destacaron a 7Paginas, el acompañamiento del Consulado de la República Argentina en Paysandú y, especialmente, de la cónsul María Florencia Viyella, cuya colaboración fue fundamental para concretar la actividad de promoción en territorio uruguayo.

Con esta iniciativa, el organismo busca incrementar el flujo de turistas durante la temporada invernal, consolidando a las Termas del Ayuí y al Parque Acuático como uno de los principales destinos recreativos del litoral argentino para visitantes de ambos lados del río Uruguay.