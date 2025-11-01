Usuarios denuncian demoras en transferencias de la billetera virtual Wala

En redes sociales y foros de consumidores se multiplican los reclamos de personas que afirman haber enviado dinero desde cuentas bancarias o billeteras digitales y que los fondos tardaron horas, o incluso días, en reflejarse en la aplicación.

“No hay explicación clara, ni respuesta del soporte. El dinero está en el limbo”, denunció un usuario en redes sociales.

Según la normativa del BCRA, las transferencias entre cuentas deben acreditarse en menos de 15 segundos. Sin embargo, las fintech pueden retener operaciones en casos de controles antifraude, validaciones internas o fallas técnicas, lo que en algunos casos deriva en demoras prolongadas.

La falta de comunicación y de transparencia por parte de la empresa genera malestar e incertidumbre entre los usuarios, que se preguntan si se trata de una maniobra para operar con fondos ajenos o de simples problemas operativos no informados.

Desde las organizaciones de defensa del consumidor recomiendan documentar cada caso de demora y presentar reclamos formales ante la empresa. Si no hay respuesta o solución en los plazos correspondientes, se puede escalar el reclamo ante Defensa del Consumidor o directamente al BCRA, que regula el funcionamiento de las billeteras digitales en el país.