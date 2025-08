UTHGRA Concordia: impugnan la lista de Schönborn por graves irregularidades y desmienten versiones

La Junta Electoral determinó que la nómina encabezada por Schönborn no cumplía con los requisitos estatutarios, señalando que no presentó la cantidad necesaria de avales, incluyó personas que no eran afiliadas y otras que no reunían las condiciones para ser candidatas. Entre ellas, figuraba Lucrecia Castro, de Gualeguaychú, exintegrante de la actual comisión, quien actualmente se encuentra sin aportes debido al cierre del alojamiento en el que trabajaba.

Según pudo saber 7Paginas, el ex responsable de la sede UTHGRA en Federación Alan Schönborn —expulsado del gremio— tras la impugnación, recurrió a la Junta Nacional Electoral, pero allí también ratificaron el rechazo, confirmando que ni él ni Castro estaban habilitados.

Comunicado de la Agrupación 17 de Octubre

En una nota enviada a la redacción de 7Paginas, la Agrupación 17 de Octubre – Lista Celeste, que encabezan Julio Roh (Foto) y María Sampietro, desmintió versiones difundidas en algunos medios y redes sociales que aseguraban que en UTHGRA no se realizan elecciones desde hace décadas.

“Es mentira que en la UTHGRA Nacional hace 40 años que no hay elecciones o que en UTHGRA Concordia hace 12 años que no se vota. Nuestro gremio elige autoridades cada cuatro años, como marca el Estatuto Social”, señalaron.

La agrupación también acusó a “gente inescrupulosa” de difundir falsedades para confundir a los afiliados y recordó antecedentes de inconsistencias en las convocatorias de este sector opositor, como la sobreestimación de médicos, delegados y apoyos en asambleas que luego no se materializaron.

Finalmente, la Lista Celeste confirmó que será la única oficializada para las elecciones de septiembre, renovando su compromiso “con toda la familia hotelero-gastronómica de la costa del río Uruguay” y llamando a “basta de mentir a los trabajadores, porque la única verdad es la realidad”.