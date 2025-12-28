UTHGRA: este lunes los afiliados de la costa del río Uruguay concurren a las urnas

La jornada electoral se desarrollará con un amplio horario, desde las 8:00 hasta las 18:00, y convocará a afiliados de toda la región a ejercer su derecho al voto, en lo que representa un hecho clave para la vida democrática del gremio.

Cabe recordar que en esta elección se renovarán las autoridades correspondientes al período 2025–2029. Los afiliados elegirán el Consejo Directivo, la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión Ejecutiva, los delegados al Congreso General, además de vocales titulares y suplentes.

Las urnas estarán distribuidas en distintas localidades de la costa del Uruguay, incluyendo Chajarí, Federación, Concordia, Colón, Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, garantizando así el acceso al voto de los trabajadores de toda la región.

Desde el gremio destacaron a 7Paginas que, tras la resolución judicial favorable, se ratificó el derecho irrenunciable de las y los trabajadores a elegir libremente a sus representantes. “La Justicia nos dio la razón”, señalaron, subrayando que el voto es la base de la democracia sindical y el pilar fundamental de la legitimidad de la representación gremial.

Asimismo, remarcaron que ninguna instancia ni actor puede sustituir la voluntad de los trabajadores expresada en las urnas, reafirmando la importancia de la participación activa en este proceso.