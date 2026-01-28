UTHGRA Federación: Julio Roh dio por finalizada la intervención y presentó a la nueva conducción local

En la rueda de prensa de la que participó un cronista de radio UNO Federacion, Roh explicó que la intervención, dispuesta el 27 de febrero del año pasado, llega a su fin tal como se había comprometido el sindicato, devolviendo la conducción de la delegación a los trabajadores de Federación. En ese marco, recordó que el 29 de diciembre de 2025 se realizaron las elecciones que habían sido suspendidas anteriormente y que el 5 de enero asumió la nueva Comisión Directiva de UTHGRA Concordia, con mandato hasta el 14 de diciembre de 2029.

A partir del lunes 2 de febrero, la delegación Federación quedará a cargo de Juan Pablo Versalli, del restaurante Antiguas Ciudad, y Patricia Ramírez, del Hotel Costa del Sol, quienes representarán a la comisión directiva en el plano sindical. La conducción estará acompañada además por Martín Galiano, del Apart Hotel Guarumba, y Sergio Dalto, también del Hotel Costa del Sol.

El dirigente gremial aclaró que la atención en la sede continuará con normalidad, manteniendo los mismos horarios y servicios, aunque con nuevas autoridades a cargo. Asimismo, destacó que la nueva conducción contará con el acompañamiento permanente de la comisión directiva, inspectores del Departamento Unificado de Recaudación y las capacitaciones habituales.

Entre las primeras acciones previstas, Roh mencionó la entrega de útiles escolares y mochilas de cara al inicio del ciclo lectivo, la organización de actividades a lo largo del año —como los encuentros por el Día de la Mujer—, mejoras edilicias en la sede, la instalación de un nuevo sistema de seguridad y el fortalecimiento de las capacitaciones, el deporte y los beneficios para los afiliados y sus familias. También se buscará retomar convenios con comercios locales, promover descuentos, actividades recreativas y evaluar la realización de viajes turísticos para los trabajadores, especialmente en temporada baja.

Preocupación por la reforma laboral y las paritarias

Durante la conferencia, Roh se refirió además al complejo escenario gremial a nivel nacional, con especial preocupación por el avance de la reforma laboral. Señaló que varios de los artículos propuestos podrían afectar seriamente la actividad, en particular en lo referido a la negociación colectiva y la vigencia de los convenios de trabajo.

“El salario perdió cerca de 15 puntos frente a la inflación el año pasado y hoy estamos atados a paritarias con un techo muy bajo”, advirtió, al tiempo que cuestionó la posibilidad de que los convenios colectivos no puedan renovarse y se avance hacia acuerdos por empresa, lo que —según sostuvo— generaría desorganización y desigualdad en el mundo del trabajo.

Roh indicó que el gremio participa activamente de encuentros nacionales y que recientemente, junto a más de 400 dirigentes sindicales de distintos rubros, se elaboró un documento que fue enviado a diputados y senadores para expresar la postura del movimiento obrero frente a la reforma impulsada por el Gobierno.

Turismo en baja en la costa del río Uruguay

Finalmente, el titular de UTHGRA se refirió a la situación turística en la costa del río Uruguay, que calificó como preocupante. Tras recorrer distintas ciudades de la región, afirmó que el movimiento turístico es sensiblemente menor al de otros años, con estadías más cortas y un consumo muy reducido.

“El problema no es la falta de destinos ni de atractivos, sino el bajo poder adquisitivo de la gente”, explicó. Detalló que la mayor afluencia se registra entre jueves y domingo, con muy poca actividad durante la semana, y que muchos turistas optan por alojamientos donde pueden cocinar para abaratar costos.

Roh concluyó que la hotelería y la gastronomía atraviesan un momento difícil, con locales que incluso dejan de abrir en determinados horarios, y advirtió que esta temporada no está permitiendo generar el respaldo económico que en otros años ayudaba a sostener la actividad durante el invierno.

Cobertura: Ricardo Martinez (radio UNO Federación)

Redacción de 7Paginas