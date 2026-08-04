UTHGRA homenajeó a trabajadores gastronómicos y hoteleros de la Costa del Uruguay con una multitudinaria fiesta en Colón

La ciudad de Colón fue escenario este lunes de una multitudinaria celebración organizada por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) para homenajear a sus afiliados de la costa del río Uruguay con motivo del Día del Trabajador Gastronómico y Hotelero.

Alrededor de 1.000 trabajadores provenientes de distintas localidades, desde Federación hasta Gualeguaychú, participaron de una gran fiesta que incluyó una cena, espectáculos musicales y el sorteo de numerosos premios, entre ellos motocicletas, bicicletas, televisores y diversos electrodomésticos.

La noche tuvo además un cierre a puro ritmo con la presentación del grupo de cumbia Tambo Tambo, que hizo bailar a los presentes y coronó una jornada de celebración y reconocimiento al esfuerzo cotidiano de los trabajadores del sector.

Walser destacó el rol de los trabajadores en el desarrollo turístico

Durante el acto, el intendente de Colón, José Luis Walser, dio la bienvenida a los afiliados y remarcó la importancia que tienen los trabajadores gastronómicos y hoteleros para el crecimiento de los destinos turísticos.

«Gracias por estar para compartir este momento. Hay muchos compañeros de Colón, pero también de otras ciudades. A todos les quiero dar la bienvenida y deseo que disfruten de esta fiesta», expresó.

El jefe comunal sostuvo que la calidad de la atención que brindan los trabajadores resulta determinante para que los visitantes elijan regresar a los destinos turísticos.

«Quien nos visita busca vivir una experiencia. Esa experiencia no está dada solamente por la naturaleza o la infraestructura, sino también por la calidez con la que ustedes reciben a cada turista en un hotel, un restaurante o un establecimiento gastronómico», señaló.

En ese sentido, afirmó que el compromiso de los trabajadores es uno de los pilares que permite consolidar a Colón y a toda la Costa del Uruguay como uno de los principales destinos turísticos del país.

«Trabajamos para que en Colón haya turismo durante todo el año y eso se logra gracias al esfuerzo de quienes todos los días reciben a quienes nos visitan. Muchas gracias por esa vocación y ese compromiso», destacó.

Julio Roh agradeció el acompañamiento de los afiliados

Por su parte, el secretario general de UTHGRA Costa del Río Uruguay, Julio Roh, agradeció la presencia de los trabajadores y destacó el esfuerzo realizado para organizar una celebración a la altura de los afiliados.

«Es un gusto que hoy estén acá con nosotros. Les agradezco la confianza y el acompañamiento permanente. Organizamos esta fiesta pensando en brindarles el mejor homenaje posible y esperamos que disfruten de esta noche, del espectáculo y de todos los premios preparados para ustedes», manifestó.

Roh también agradeció al intendente José Luis Walser por la colaboración brindada para la realización del evento, así como al personal del sindicato y de la obra social por el trabajo desarrollado en la organización.

Además, hizo un reconocimiento especial a los medios de comunicación de la región que acompañaron la cobertura de la celebración.

«Gracias a los periodistas de cada una de las ciudades que siempre están presentes difundiendo las actividades del sindicato», expresó.

Una celebración para toda la Costa del Uruguay

La convocatoria reunió a trabajadores gastronómicos y hoteleros de los principales destinos turísticos de la costa del río Uruguay, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del sector en la región.

Con una importante participación de afiliados, espectáculos musicales y numerosos premios, la jornada se convirtió en un reconocimiento al trabajo diario de quienes forman parte de una de las actividades más importantes para el desarrollo turístico y económico de Entre Ríos.

Fuente: 7Paginas