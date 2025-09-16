UTHGRA: un fallo judicial genera dudas pero no afectaría a las elecciones en la costa del río Uruguay

El fallo nacional

Los jueces Carlos Pose y Gabriela Vázquez resolvieron suspender las elecciones nacionales de UTHGRA tras hacer lugar a un recurso de la Lista Gris/Naranja presentada por Dante Camaño, quien denunció haber sido excluido de participar en el proceso electoral.

Al fundamentar la medida, el juez Pose destacó que debía garantizarse el principio de libre elección de autoridades sindicales establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En el escrito, incluso, se remarca que fueron marginados dirigentes de “trayectoria sindical de público y notorio conocimiento”, entre ellos el propio Camaño, ex cuñado del líder gremial Luis Barrionuevo.

El fallo ordena expresamente suspender el acto eleccionario nacional del 18 de septiembre de 2025 hasta que se resuelvan las impugnaciones de la lista encabezada por Camaño.

La situación en la costa del Uruguay

En Concordia, la noticia despertó especulaciones, sobre todo porque se impugnó una lista local tras la expulsión de Alan Schönborn por parte de una asamblea de trabajadores. Sin embargo, según se pudo confirmar, ese antecedente no tiene vinculación con la resolución nacional que beneficia a Camaño.

El oficio judicial únicamente menciona las elecciones nacionales, sin hacer referencia a los procesos locales o regionales. Por eso, se espera que en las próximas horas se aclare oficialmente cómo continuarán los comicios en la costa del río Uruguay.

En resumen, la medida cautelar busca garantizar la participación de Dante Camaño en la contienda nacional, pero no alcanza directamente a las elecciones locales, que hasta ahora mantienen su calendario previsto.