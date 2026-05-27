Vacaciones de invierno 2026: cuándo son en cada provincia de Argentina

La organización del calendario educativo depende de cada jurisdicción provincial, aunque todas deben cumplir con los 190 días de clases establecidos por el Consejo Federal de Educación. Por esa razón, las fechas del receso no son iguales en todo el territorio argentino y se distribuyen en tres grandes bloques durante julio.
Segun supo 7Paginas, Entre Ríos compartirá el período de descanso con Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, que también tendrán vacaciones entre el 6 y el 17 de julio.
En tanto, otras provincias iniciarán el receso una semana más tarde. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio.
Por su parte, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero cerrarán el cronograma con receso entre el 20 y el 31 de julio.
Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que estas fechas corresponden al período oficial del receso escolar y no contemplan los fines de semana previos o posteriores, por lo que algunas instituciones podrían ajustar levemente el último día de clases o el regreso a las aulas.
Calendario provincia por provincia
Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
CABA: del 20 al 31 de julio
Catamarca: del 13 al 24 de julio
Chaco: del 20 al 31 de julio
Chubut: del 13 al 24 de julio
Córdoba: del 6 al 17 de julio
Corrientes: del 13 al 24 de julio
Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
Formosa: del 13 al 24 de julio
Jujuy: del 13 al 24 de julio
La Pampa: del 13 al 24 de julio
La Rioja: del 13 al 24 de julio
Mendoza: del 6 al 17 de julio
Misiones: del 13 al 24 de julio
Neuquén: del 13 al 24 de julio
Río Negro: del 13 al 24 de julio
Salta: del 13 al 24 de julio
San Juan: del 6 al 17 de julio
San Luis: del 6 al 17 de julio
Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
Santa Fe: del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
Tucumán: del 13 al 24 de julio
Además del receso invernal, el calendario escolar 2026 también establece las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. Estas definiciones son acordadas en el Consejo Federal de Educación, aunque cada jurisdicción tiene la posibilidad de adaptar el cronograma según sus necesidades educativas y organizativas.