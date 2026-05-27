Vacaciones de invierno 2026: cuándo son en cada provincia de Argentina

La organización del calendario educativo depende de cada jurisdicción provincial, aunque todas deben cumplir con los 190 días de clases establecidos por el Consejo Federal de Educación. Por esa razón, las fechas del receso no son iguales en todo el territorio argentino y se distribuyen en tres grandes bloques durante julio.

Segun supo 7Paginas, Entre Ríos compartirá el período de descanso con Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, que también tendrán vacaciones entre el 6 y el 17 de julio.

En tanto, otras provincias iniciarán el receso una semana más tarde. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio.

Por su parte, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero cerrarán el cronograma con receso entre el 20 y el 31 de julio.

Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que estas fechas corresponden al período oficial del receso escolar y no contemplan los fines de semana previos o posteriores, por lo que algunas instituciones podrían ajustar levemente el último día de clases o el regreso a las aulas.

Calendario provincia por provincia

Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

CABA: del 20 al 31 de julio

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Mendoza: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

Además del receso invernal, el calendario escolar 2026 también establece las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. Estas definiciones son acordadas en el Consejo Federal de Educación, aunque cada jurisdicción tiene la posibilidad de adaptar el cronograma según sus necesidades educativas y organizativas.