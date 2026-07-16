Vacaciones de invierno con baja ocupación en Entre Ríos: Federación y Villa Elisa fueron la excepción

El balance parcial de las vacaciones de invierno en Entre Ríos refleja un escenario complejo para el sector turístico. Si bien durante el fin de semana largo la ocupación hotelera provincial alcanzó un promedio del 40%, los números continúan por debajo de las expectativas, con excepción de las ciudades termales de Federación y Villa Elisa, que lograron un 65% de ocupación y se posicionaron como los destinos más elegidos de la provincia.

Así lo informó el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Acedo, quien explicó que la actividad comenzó con un movimiento moderado desde el inicio del receso invernal, el pasado 6 de julio.

«En la primera semana tuvimos un 30% de presencia turística en la provincia, tomando como referencia 24 destinos. Luego, durante el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, logramos alcanzar un 40% a nivel provincial, siendo las Termas de Villa Elisa y Federación los puntos turísticos más elegidos, con un 65% cada uno», señaló.

No obstante, el dirigente reconoció que el panorama dista de los niveles registrados en temporadas anteriores.

«Sabíamos que íbamos a tener una ocupación baja; no parece una semana de vacaciones», expresó.

Un turismo cada vez más imprevisible

Acedo explicó que las estadísticas ya no pueden medirse con la misma metodología de años anteriores debido al cambio en los hábitos de viaje de los turistas.

«Hoy la ocupación se mide día a día. Es imposible hacerlo como antes, cuando las reservas eran por tres o cuatro noches o incluso por una semana completa. Ahora resulta muy difícil obtener un número exacto», indicó.

Además, recordó que la baja en la actividad turística no es un fenómeno reciente.

«Venimos observando desde hace tres años una caída sostenida en los índices de ocupación. Lo único que aumentó fue el gasto per cápita, producto de la inflación», sostuvo.

Expectativas puestas en el Ente Mixto de Turismo

En cuanto a las estrategias para revertir la situación, el titular de la Cámara de Turismo destacó la reciente creación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, una herramienta que comenzó a funcionar oficialmente tras su primera reunión realizada el pasado 23 de junio.

Según explicó, los resultados de este nuevo esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado comenzarán a verse recién durante la próxima temporada de verano.

«Lleva mucho tiempo de preparación, debate y diálogo para definir cómo vamos a trabajar de acá a fin de año y recuperar la actividad», señaló.

El próximo encuentro del organismo está previsto para el mes de agosto.

Avanzan en la integración turística de la Región Centro

Por otra parte, Acedo se refirió al proceso de integración turística entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, una de las apuestas para fortalecer el movimiento turístico regional.

En ese sentido, destacó la excelente relación que mantienen con las entidades de Córdoba a través de la Federación de Cámaras de Turismo (Fedecatur), aunque reconoció que el trabajo conjunto con Santa Fe presenta mayores dificultades.

Explicó que esa provincia todavía no cuenta con una cámara provincial unificada, sino que funciona mediante entidades organizadas por destinos individuales, situación que dificulta el desarrollo de políticas regionales coordinadas.

Por ese motivo, desde la Cámara Entrerriana impulsan la conformación de una entidad provincial santafesina que permita consolidar un bloque turístico de la Región Centro y potenciar acciones conjuntas de promoción.

Mientras tanto, en un contexto económico que sigue impactando sobre el turismo interno, Federación y Villa Elisa volvieron a demostrar el fuerte atractivo de sus complejos termales, liderando la ocupación hotelera durante las vacaciones de invierno y marcando una diferencia respecto del promedio registrado en el resto de Entre Ríos.

Cabe mencionar que esta semana 7Paginas, dio a conocer un informe donde da cuenta que Federeacion se vio beneficiada por la llegada de turistas uruguayos y aquí se debe hacer mención a la promoción del 50% de descuento para los turistas que oriundos de la ciudad de Salto.

Con información de APF

Redaccion de 7Paginas