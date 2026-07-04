Vacaciones de invierno en Concordia: un mes de actividades gratuitas para disfrutar en familia

Durante todo julio y hasta el inicio de agosto, la ciudad ofrecerá recorridos guiados, senderismo, espectáculos, talleres para niños, circuitos históricos, búsquedas del tesoro y degustaciones de productos regionales, con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural, cultural e histórico de Concordia.

Las actividades se desarrollarán en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Castillo San Carlos, el Hostal del Río, el Naranjal de Pereda y el centro histórico.

La agenda completa

Las propuestas comenzarán este sábado 4 de julio, a las 15 horas, con el tradicional Circuito Peatonal, un recorrido guiado por el centro histórico que permitirá conocer la arquitectura y las historias que forman parte de la identidad de Concordia. El punto de partida será el Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini.

El jueves 9 de julio, también desde las 15 horas, habrá dos actividades en simultáneo. En el Hostal del Río se realizará un Taller de Impresión Botánica para Niños, con cupo limitado a 20 participantes, mientras que desde el Centro de Información Turística partirá el Circuito Ferroviario, que incluirá una visita a la Estación Central y al Museo Ferroviario.

Para los días 10 y 24 de julio, la propuesta será un Senderismo Interpretativo en el entorno del Hostal del Río, donde los participantes podrán conocer la biodiversidad, el paisaje y la historia del lugar.

El domingo 12 de julio, el Naranjal de Pereda será escenario de «Sentí el Invierno en el Naranjal», una jornada con espectáculos artísticos, degustaciones y exposición de productos regionales.

En tanto, el martes 14 de julio, el Castillo San Carlos recibirá el espectáculo «La Valija en Canciones», una propuesta destinada a toda la familia con música, juegos y actividades recreativas.

Los viernes 17 y 31 de julio volverá una de las actividades más esperadas por los más chicos: la Búsqueda del Tesoro en el Castillo San Carlos, una aventura recreativa para descubrir los secretos del parque y su historia.

El sábado 18 de julio se llevará a cabo «Sentí el Invierno en el Castillo San Carlos», con una programación que incluirá espectáculos, degustaciones y promoción de emprendedores y productores regionales.

Finalmente, el sábado 1 de agosto, la agenda culminará con el circuito interpretativo «Huellas del Éxodo Oriental», un recorrido que partirá desde el Naranjal de Pereda hasta el Monumento al Éxodo, recordando uno de los acontecimientos históricos más importantes de la región.

Información para los visitantes

Desde de la Subsecretaría de Turismo y del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), recordaron a 7Paginas, que todas las actividades son gratuitas y forman parte de la estrategia de promoción turística impulsada por el municipio para fortalecer la oferta recreativa durante el receso invernal.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse al Centro de Información Turística (CIT), ubicado en la esquina de Mitre y Pellegrini, comunicarse por WhatsApp al 345 508-0276 o consultar las redes sociales de @comparticoncordia, donde se actualizará permanentemente la programación y las distintas experiencias disponibles para disfrutar de las vacaciones de invierno en Concordia.