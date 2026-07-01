Vacaciones de invierno: Federación intensifica su promoción turística en Uruguay

La actividad fue encabezada por el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, quien estuvo acompañado por el empresario hotelero Alejandro Introini. Durante la visita, ambos recorrieron distintos medios de comunicación televisivos, radiales y gráficos de la vecina ciudad uruguaya para difundir la oferta turística de Federación.

En las diferentes entrevistas brindadas, se presentaron las propuestas que la ciudad preparó para la temporada invernal, haciendo especial hincapié en los servicios disponibles, las promociones y los descuentos especiales vigentes durante julio y en los beneficios que se extenderán en los próximos meses.

Desde la Secretaría de Turismo destacaron a 7Paginas, que estas acciones buscan mantener a Federación como uno de los destinos preferidos del litoral para los visitantes uruguayos, un mercado considerado estratégico por la cercanía geográfica y el constante intercambio entre ambas orillas del río Uruguay.

Tambien se dijo que la campaña promocional forma parte de un trabajo articulado entre el Municipio y el sector privado, con el propósito de potenciar la actividad turística, fortalecer la ocupación hotelera y generar un mayor movimiento económico para la ciudad durante la temporada de invierno.