Vacaciones de invierno: Federación reafirma su liderazgo como destino del turismo termal

Al respecto el presidente municipal, Ricardo Bravo, destacó el buen presente que atraviesa la ciudad y valoró la elección de miles de turistas que llegaron para disfrutar de unos días de descanso.

«Vacaciones en Federación. Con amigos, en familia, Federación siempre tiene un lugar para vos. El parque termal más grande del país, una ciudad para recorrer y una gastronomía que invita a volver», expresó el intendente.

Asimismo, agregó que «estas vacaciones recibimos con alegría a turistas de distintos puntos de Argentina y también de países vecinos, que eligieron nuestra ciudad como su destino para descansar y disfrutar».

Las termas, el principal atractivo

Como ocurre en cada receso invernal, el Parque Termal volvió a convertirse en el epicentro de la actividad turística. Familias, parejas y grupos de amigos disfrutaron de las piscinas de aguas termales, los espacios recreativos y los servicios que ofrece el complejo, considerado uno de los más importantes del país.

El buen clima de las últimas jornadas también favoreció la presencia de visitantes en distintos sectores de la ciudad, donde la hotelería, la gastronomía y el comercio registraron un importante movimiento.

El Festival Sabores a la Olla convocó a vecinos y turistas

Otro de los grandes atractivos del fin de semana fue el Festival Sabores a la Olla, desarrollado en el predio ubicado frente al Parque Acuático.

La propuesta reunió a una importante cantidad de público, que disfrutó de una amplia oferta gastronómica, puestos con productos regionales y espectáculos artísticos.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de La Gauchita Cumbiera, que brindó un show musical que hizo bailar y disfrutar a vecinos y turistas, poniendo el broche de oro a una nueva jornada de vacaciones en Federación.

Con una combinación de termas, naturaleza, gastronomía y eventos para toda la familia, Federación continúa ratificando su posición de liderazgo dentro del turismo termal argentino, manteniendo un sostenido nivel de ocupación y consolidándose como uno de los destinos preferidos para estas vacaciones de invierno.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas