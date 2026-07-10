Vacaciones de invierno flojas: en Federación la ocupación ronda el 30% y confían en un repunte con el inicio del receso en Buenos Aires

El sector turístico de la provincia de Entre Ríos transita un inicio de vacaciones de invierno con un ritmo moderado y un comportamiento del consumo sumamente cauteloso, una tendencia que se replica en los principales centros turísticos de la Argentina. En la ciudad de Federación, uno de los destinos termales de referencia en la región, la ocupación hotelera se sitúa actualmente en torno al 30%, aunque desde la secretaria de turismo local mantienen una perspectiva optimista de cara a la segunda quincena de julio, momento en el que comenzará el receso escolar en la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En declaraciones al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el secretario de turismo federaense, Ezequiel Marozzini, analizó el escenario actual y detalló las estrategias de promoción que viene implementando el municipio para apuntalar la actividad.

Análisis de la primera quincena y el fenómeno de las reservas de último momento

Marozzini detalló que el movimiento de las vacaciones comenzó de manera escalonada: «La semana pasada estuvieron de vacaciones los uruguayos, por lo que se pudo ver una importante presencia de visitantes de ese país sobre la ciudad. Ahora es el turno de Entre Ríos y próximamente saldrá Buenos Aires. Los primeros quince días de julio el movimiento viene lento, pero se nota una mejor perspectiva para cuando empiece el receso en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, ya que ese mercado es tradicionalmente el más efectivo para nuestro destino».

Al evaluar los niveles actuales de ocupación que rondan entre el 30% y el 40%, el funcionario argumentó que las modalidades de contratación cambiaron notablemente debido al contexto socioeconómico. «Hoy por hoy el turista decide a último momento y contrata de manera digital a través de plataformas para lograr mejores precios y ofertas a última hora. El panorama para la segunda quincena de julio se avizora significativamente mejor que estos primeros quince días», puntualizó.

Acciones de promoción: del litoral uruguayo a «Caminos y Sabores»

Con el objetivo de captar visitantes de la región, la Secretaría de Turismo de Federación mantiene un fuerte esquema de promoción en la República Oriental del Uruguay, habiendo recorrido durante el primer semestre del año los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Paysandú y Salto.

Asimismo, Marozzini confirmó la participación de la ciudad en la feria gastronómica y cultural «Caminos y Sabores», que se desarrolla en el predio de Costa Salguero en Buenos Aires. «Allí la provincia de Entre Ríos participará con un solo stand unificado de producción. Estaremos presentes haciendo pasillo y promocionando los atractivos de Federación directamente ante el público porteño», explicó.

Un panorama recesivo que afecta a todo el país

Al comparar la situación local con el resto de la provincia, el secretario de turismo reconoció que la realidad que atraviesa Entre Ríos es idéntica a la del resto de la Argentina. «Intercambiamos opiniones permanentemente con los secretarios de turismo de la Costa del Uruguay y el director de turismo provincial Sebastián Bell. El crecimiento de las reservas es lento en toda la región y la Costa del Paraná está aún más disminuida. Destinos de invierno muy consolidados de la Patagonia, Cuyo o el Norte la están sintiendo muchísimo a esta crisis, y nuestra provincia no es ajena a esa parálisis generalizada del sector», admitió Marozzini.

Vuelve «Sabores a la Olla» como la gran apuesta del invierno

Para contrarrestar la coyuntura, Federación prepara su principal evento invernal de carácter gastronómico y cultural. Se trata de la 11ª edición del festival «Sabores a la Olla», que tendrá lugar el próximo domingo 26 de julio en coincidencia con el fin de semana central del receso escolar de Buenos Aires.

El evento, que se consolidó como un clásico del calendario local, contará con entrada libre y gratuita para toda la comunidad y los turistas. Los cocineros locales elaborarán diversos platos típicos cocinados íntegramente a la olla y habrá espectáculos musicales en vivo sobre el escenario central. Entre los artistas confirmados se destaca la presentación de Paola Belén, conocida en el circuito regional como «La Gauchita Cumbiera», quien llegará desde Mercedes (Corrientes) con una propuesta que fusiona chamamé y cumbia para ponerle ritmo al cierre de la temporada.