Vacaciones de invierno: Marozzini destacó que la estrategia de promociones permitió a Federación superar el 70% de ocupación hotelera

En una entrevista concedida al programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, el funcionario remarcó que el resultado obtenido cobra mayor relevancia si se compara con otros destinos entrerrianos, donde los niveles de ocupación apenas rondaron entre el 30 y el 40 por ciento.

En tal sentido Marozzini recordó que el comienzo de julio fue lento, aunque aseguró que la estrategia estaba diseñada para potenciar el movimiento durante las vacaciones de invierno de la provincia de Buenos Aires, el principal mercado emisor de turistas.

«El movimiento comenzó lento a principios de julio, teniendo en cuenta también que la estrategia estaba marcada para que cuando saliera Buenos Aires fuera contundente. Hicimos una campaña muy fuerte y quiero agradecer principalmente a los privados que se sumaron con descuentos en hotelería, gastronomía, servicios y propuestas recreativas», expresó y sostuvo que el éxito alcanzado fue producto del trabajo conjunto.

«Se entendió que había que afrontar un momento muy difícil para el turismo y eso nos deja una buena enseñanza. La parte pública activó descuentos en el Parque Termal y los privados acompañaron con promociones. Fue un verdadero trabajo en equipo», afirmó.

Asimismo, destacó que el municipio mantuvo una fuerte inversión en promoción turística.

«Federación nunca dejó de promocionar. Incluso en los momentos más difíciles, cuando costaba hasta llenar un tanque de combustible, siempre estuvimos presentes en las exposiciones y en cada lugar donde había que mostrar el destino», subrayó.

Un destino competitivo en medio de la crisis

El funcionario indicó que durante la última semana de vacaciones el panorama cambió por completo en la ciudad.

«Los restaurantes estuvieron llenos y registramos entre un 70 y un 73 por ciento de ocupación hotelera. Para una ciudad con la capacidad de alojamiento que tiene Federación, es un muy buen número», señaló.

Además, destacó que el destino continúa siendo uno de los más competitivos de Entre Ríos.

«Hoy Federación ofrece precios accesibles y competitivos. Eso también influyó para que muchos turistas eligieran nuestra ciudad», explicó.

Según Marozzini, el escenario económico también modificó el perfil del visitante.

«El poder adquisitivo del turista fue cayendo. Quien antes era clase media hoy busca alternativas más económicas. En ese contexto, los destinos consolidados como Federación son los que logran sobresalir», analizó.

Ya planifican la temporada de verano

Aunque el balance de las vacaciones de invierno fue favorable, Marozzini reconoció que agosto y septiembre serán meses de menor movimiento, por lo que ya comenzaron a trabajar en la estrategia de promoción para la próxima temporada estival.

«Hay que seguir redoblando esfuerzos porque agosto y septiembre seguramente serán meses bajos. Tenemos que volver a encontrarnos trabajando en equipo entre el sector público y el privado», indicó.

Finalmente, adelantó que la campaña para el verano ya se encuentra en marcha.

«Ya tenemos media campaña publicitaria armada. Hoy todo cambia muy rápido y el turista decide cada vez con menos anticipación. Federación es uno de los destinos con mayor presencia en plataformas digitales y con una fuerte inserción publicitaria a nivel nacional. Ese es el camino que debemos seguir», concluyó el secretario de Turismo.

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