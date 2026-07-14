Vacaciones de invierno: mientras el turismo cayó en Salto, Federación logró sostener la actividad con fuerte presencia de visitantes uruguayos

La primera semana de vacaciones en Entre Ríos y otras provincias coincidió con el cierre del receso invernal en Uruguay, un factor que tuvo incidencia en el movimiento turístico de ambos lados de la frontera.

Salto registró una fuerte caída

Según pudo saber 7Paginas, empresarios del sector turístico de la ciudad uruguaya de Salto señalaron que la ocupación en los complejos termales fue entre un 40% y un 60% inferior a la registrada en temporadas anteriores.

La baja en la afluencia de visitantes comenzó a generar preocupación entre los operadores turísticos del vecino país, que observan una disminución de la demanda durante uno de los períodos tradicionalmente más importantes del año para la actividad.

Federación logró mantener el nivel de ocupación

En contraste, la ciudad de Federación consiguió sostener un nivel de ocupación cercano al 50%, impulsado en gran medida por la llegada de turistas uruguayos que eligieron cruzar el río para disfrutar de los atractivos termales y recreativos del lado argentino.

Una situación similar se registró en Colón, otro de los principales destinos turísticos entrerrianos, que también recibió una importante cantidad de visitantes provenientes del Uruguay.

Desde la Secretaría de Turismo de Federación indicaron a 7Paginas que estaban al tanto de la retracción de la actividad en Salto y atribuyeron la buena respuesta obtenida en la ciudad entrerriana al trabajo de promoción turística que se viene desarrollando desde hace varios meses.

Un cambio de tendencia

Los primeros datos de la temporada muestran una tendencia que comienza a consolidarse: actualmente muchos turistas uruguayos están optando por visitar los destinos turísticos del corredor del río Uruguay del lado argentino.

Este comportamiento representa una oportunidad para ciudades como Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que buscan fortalecer su posicionamiento en el mercado regional mediante promociones, propuestas recreativas y una oferta turística competitiva.

Mientras tanto, el sector turístico entrerriano mantiene las expectativas puestas en la segunda parte del receso invernal, cuando comiencen las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la provincia.