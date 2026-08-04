Vacaciones de invierno para el olvido: empresarios turísticos de Concordia advierten que fue la peor temporada de los últimos 70 años

A través de un duro comunicado enviado a la redacción de 7Paginas, la entidad afirmó que la crisis quedó reflejada no solo en las estadísticas, sino también en la realidad cotidiana que atraviesan los establecimientos del sector.

«Los números hablan por sí solos. Durante los más de 70 años que tenemos como entidad que representa al sector hotelero, gastronómico y turístico hemos podido observar que al sector público le gusta medir con porcentajes, números y títulos rimbombantes de estadísticas», señala el documento.

Una ocupación que no alcanzó para cubrir costos

Según indicaron desde la institución, el promedio de ocupación durante el receso invernal fue apenas del 35 por ciento, un porcentaje que calificaron como el peor registrado en la historia reciente de la actividad.

Además, sostuvieron que el bajo movimiento turístico fue percibido por los propios empresarios.

«Los hoteleros y los gastronómicos, tanto del centro como de la Costanera, manifiestan que abren para mantenerse y que muchas veces no logran cubrir los costos diarios. Los turistas prácticamente no se vieron y el consumidor local también fue muy escaso», señalaron.

También cuestionan el desempeño de las termas

El comunicado agrega que los concesionarios privados de las termas administradas por CODESAL, en el Lago de Salto Grande, comparten el mismo diagnóstico.

De acuerdo con el documento, los operadores calificaron a esta temporada como «la peor de su historia», situación que —afirman— también puede corroborarse con los registros de ingresos administrados por el organismo provincial.

Reclaman medidas concretas

Frente a este escenario, los empresarios sostienen que el sector necesita respuestas y acciones concretas para revertir la situación.

Si bien reconocen el complejo contexto económico nacional, remarcan que otros destinos turísticos lograron resultados superiores.

Como ejemplo mencionan a Federación, donde, según indicaron, la ocupación alcanzó aproximadamente el 52 por ciento durante el receso invernal.

Asimismo, señalaron que en esa ciudad fueron los establecimientos de mayor categoría los que primero alcanzaron buenos niveles de ocupación, mientras que los alojamientos orientados a un público de menor poder adquisitivo sufrieron una demanda considerablemente menor.

Críticas a la promoción turística

En el comunicado también cuestionan la falta de resultados de las políticas implementadas para posicionar a Concordia como destino turístico.

Los empresarios recordaron que recientemente se presentó un plan estratégico para el sector, hubo cambios dentro de la Secretaría de Turismo y se conformó el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), organismo que debería impulsar acciones conjuntas para fortalecer la oferta turística provincial.

Sin embargo, consideran que esas iniciativas todavía no se traducen en resultados concretos.

«Llevamos años añorando ser esa ciudad con más atractivos turísticos que las demás, pero seguimos siendo la menos elegida», concluye el comunicado.

El pronunciamiento refleja la preocupación del sector privado por el presente de una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de Concordia y que, tras una temporada invernal considerada histórica por sus bajos niveles de ocupación, reclama nuevas estrategias para recuperar competitividad frente a otros destinos de la región.