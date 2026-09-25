Valeria Wehren y el acceso a Puerto Yeruá: “Los vecinos reconocen que el gobernador cumplió con su palabra”

El inicio de los trabajos preliminares para el asfaltado del camino de acceso y salida de Puerto Yeruá generó satisfacción entre vecinos y referentes locales, luego de años de reclamos por el deterioro de una vía considerada estratégica tanto para el turismo como para la salida de la producción.

En ese marco, la referente de Juntos por Entre Rios, Valeria Wehren, destacó que la obra constituye el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, al comienzo de su gestión.

En diálogo con un cronista de 7Páginas, Wehren manifestó su satisfacción por el comienzo de los trabajos y aseguró que también recibió mensajes de vecinos de la localidad que expresaron su alegría al observar el avance de las tareas.

“Estoy muy feliz, pero sobre todo porque se han comunicado vecinos de Puerto Yeruá manifestando también su alegría”, expresó.

“Frigerio me dijo que lo iba a hacer y hoy estamos viendo las máquinas”

La dirigente recordó que el estado del acceso constituía un reclamo de larga data y señaló que el gobernador le había manifestado personalmente su compromiso de avanzar con la obra.

“Durante años este arreglo se necesitaba. En gobiernos anteriores Puerto Yeruá no estaba en agenda y esta gestión de nuestro gobernador la llevó a cabo. Él mismo me dijo que lo iba a hacer y hoy estamos viendo las máquinas”, afirmó.

Wehren aprovechó además para cuestionar a la administración municipal encabezada por Daniel Benítez, al considerar que durante gestiones provinciales anteriores, incluso cuando el gobierno provincial pertenecía al mismo espacio político que el Municipio, no se concretó la obra.

Las gestiones ante Vialidad

La referente politica de Puerto Yerua también recordó las gestiones realizadas el pasado mes de agosto ante las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad.

“El 4 de agosto le pedí una reunión con el director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, para solicitar con urgencia la intervención de nuestro acceso, por preocupación y pedido de vecinos, a quien agradezco su predisposición y pronta respuesta”, señaló.

Asimismo, destacó el pedido presentado por el concejal de Juntos por Entre Ríos, Fabián Andrés Álvarez, quien el 12 de agosto solicitó la instalación de una balanza de control de cargas.

Según explicó Wehren, la medida apunta a preservar el nuevo pavimento debido al tránsito de vehículos pesados vinculados a la actividad productiva de la zona.

“Para que este arreglo dure es fundamental, ya que tenemos canteras y campos que sacan cargas de madera”, indicó.

“Es una muestra de cómo funcionaban las cosas antes y cómo se hacen ahora”

Finalmente, Wehren cuestionó que una localidad con actividad turística y productiva haya tenido durante tantos años un acceso en malas condiciones.

“No se entiende cómo una localidad que es un destino turístico y por esa ruta sale la producción estuvo en ese estado durante tantos años y que haya durado tan poco tiempo después de que se asfaltara”, manifestó.

Y concluyó con una comparación entre las gestiones anteriores y la actual administración provincial: “Esa es una muestra de cómo funcionaban las cosas en el pasado y cómo se hacen ahora”.