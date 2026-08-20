Vales: «La Provincia no solo convoca a mesas: está tomando medidas concretas para sostener el empleo y asistir a los trabajadores de Granja Tres Arroyos»

Frente a la situación que atraviesan los trabajadores de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, Vales destacó el rol activo del Gobierno de Entre Ríos y del gobernador Rogelio Frigerio para preservar los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas.

«Todo espacio de diálogo que contribuya a encontrar una solución es bienvenido. Pero el Gobierno provincial no está esperando una convocatoria para actuar. Desde el año pasado venimos trabajando sobre la situación de Granja Tres Arroyos y ahora avanzaremos junto a Córdoba y Buenos Aires en la conformación de una mesa de trabajo entre los gobernadores y sus equipos», sostuvo Vales.

El funcionario recordó que, ante los despidos comunicados, la Provincia dictó la conciliación obligatoria, ordenó retrotraer la situación y convocó a una nueva audiencia entre las partes. «Una conciliación obligatoria nunca llega tarde cuando llega para proteger a los trabajadores. Es una herramienta concreta para suspender los despidos y resguardar sus derechos», afirmó.

En paralelo, el Gobierno provincial desplegó una batería de medidas para asistir a las familias afectadas: entregó 1.900 módulos alimentarios, otorgó subsidios de $200.000 a trabajadores —inicialmente 825 y luego ampliados a 1.075 beneficiarios—, incorporó a 525 trabajadores a la tarifa social de energía durante dos bimestres y habilitó la refinanciación de deudas con Enersa.

También se estableció, junto al Hospital J.J. Urquiza, un protocolo para garantizar medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas que quedaron sin cobertura de obra social.

A estas medidas se suma el régimen especial de alivio fiscal para los trabajadores despedidos de la planta La China, formalizado mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial. La medida contempla la condonación del 100 por ciento de los intereses y multas correspondientes a deudas de los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026 y la prórroga de los vencimientos hasta el 31 de marzo de 2027.

El beneficio se aplicará de manera automática, sobre la base del listado remitido por la Secretaría de Trabajo, sin necesidad de que los trabajadores realicen trámites. La deuda podrá cancelarse hasta el 31 de marzo de 2027 en un único pago o mediante un esquema de seis cuotas mensuales sin interés, a partir del 10 de mayo de 2027. Durante la vigencia del régimen tampoco podrán iniciarse acciones de cobro por las obligaciones alcanzadas.

«Mientras se discute una salida para la empresa, hay familias que tienen que comer, pagar la luz y comprar medicamentos. Por eso trabajamos en simultáneo: para preservar los puestos de trabajo y acompañar a quienes hoy atraviesan esta situación», señaló Vales.

«Mientras la Provincia actúa, algunos se limitan a reclamar»

En ese sentido, Vales cuestionó las declaraciones del concejal Juan Martín Garay, quien relativizó la conciliación obligatoria y cuestionó el accionar provincial. «Es una bajeza utilizar políticamente una crisis y la situación por la que atraviesan los trabajadores», sostuvo.

El funcionario cuestionó además la utilización política de la situación. «En Concepción del Uruguay ya conocen el libreto: criticar al Gobierno y repetir el mensaje de su jefe político, mientras otros hacen el trabajo. Mientras la Provincia actúa, Garay elige comentar. Para hablar de los trabajadores alcanza con un micrófono; para defenderlos, hay que estar», afirmó. Vales también convocó al Municipio a sumar sus herramientas al esfuerzo provincial y remarcó que la crisis de Granja Tres Arroyos responde a una situación puntual de la empresa y no a una crisis general del sector avícola. «El gobernador Frigerio tomó este tema desde el primer momento y vamos a seguir trabajando con todas las herramientas disponibles para que la planta vuelva a funcionar, se recuperen los salarios y se preserven los puestos de trabajo», concluyó.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas