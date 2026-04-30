«Vamos a seguir de cerca el accionar judicial para que este asesino sea condenado»: el reclamo de la familia de Leonor Godoy

En medio del profundo dolor por la pérdida de María Leonor Godoy, sus familiares directos se presentaron este jueves en las puertas de los Tribunales de Concordia. El objetivo fue claro: obtener respuestas directas sobre el avance de la causa tras la muerte de la mujer, quien permaneció internada casi un mes luego de ser atacada.

Karen Vergara, hija de la víctima, dialogó con el cronista de 7Paginas tras ser recibida por la fiscal a cargo de la investigación, la Dra. Evelina Espinosa. «Como supimos que el acusado fue trasladado este miércoles desde la cárcel de Federal a los tribunales de Concordia, hoy vinimos para saber cómo marcha la causa», explicó.

Una situación procesal mucho más grave

El fallecimiento de Leonor, ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 27 en el Hospital Masvernat, cambió drásticamente el panorama para el imputado, Juan Pablo Estigard. Según detalló Karen, la fiscal le notificó formalmente al acusado que su situación legal se ha agravado.

La causa ahora está caratulada como «Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), en concurso real con desobediencia judicial». Este último cargo responde a que Estigard tenía vigentes medidas de restricción de acercamiento hacia la víctima al momento de cometer el ataque.

Además, fuentes vinculadas a la investigación confiaron a este medio que se analizan signos de un presunto abuso sexual, lo que podría sumar aún más gravedad al proceso.

El compromiso de la familia

«La fiscal me dijo que tiene todas las pruebas como para lograr una fuerte condena», relató Karen con firmeza. Asimismo, aseguró que la familia no descansará: «Vamos a venir permanentemente a la Justicia para seguir de cerca este caso. Queremos que este asesino pague por lo que hizo».

El hecho

El sangriento episodio tuvo lugar el pasado 4 de abril en una vivienda situada en la intersección de Sargento Cabral y calle 53. Allí, Leonor Godoy fue apuñalada brutalmente. A pesar del esfuerzo de los profesionales del Hospital Masvernat por salvarle la vida durante semanas, las heridas resultaron fatales y su deceso se produjo el pasado lunes, transformando la causa de «Tentativa» a «Homicidio Agravado».