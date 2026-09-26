Vamos Concordia: “Azcué comienza a exhibir una estructura política propia de cara a 2027”

Según supo 7Paginas, Francisco Azcué comenzó a mostrar una de las cartas con las que pretende afrontar el escenario electoral de 2027. Vamos Concordia, el espacio vecinal que surgió como respaldo a su gestión municipal, difundió su primera foto oficial junto al intendente, en una señal política que empieza a darle identidad propia a una construcción que hasta ahora se movía principalmente en el terreno de la gestión.

La imagen no parece ser un detalle menor. Azcué ya manifestó su intención de buscar un segundo mandato al frente de la Municipalidad de Concordia y, en paralelo, distintos sectores de Juntos por Entre Ríos comenzaron a activar sus estructuras y a posicionarse pensando en las próximas elecciones.

En ese escenario, la aparición pública de Vamos Concordia permite observar que el intendente no solamente cuenta con su pertenencia a la Unión Cívica Radical, sino que también avanza en la construcción de un espacio vecinal que busca ampliar las fronteras de su armado político local.

La primera foto y un mensaje político

“Hoy, desde nuestra casa, compartimos la primera foto oficial de todo el equipo de Vamos Concordia”, publicó el espacio junto a la imagen.

La definición más significativa llegó inmediatamente después: “Contar con el apoyo y la visión de nuestro intendente @gringoazcue nos llena de energía y ratifica el compromiso de gestión que tenemos con cada vecino”.

Pero el mensaje no quedó solamente en el respaldo a la administración municipal. “Hay equipo, hay proyecto y, sobre todo, hay muchas ganas de seguir construyendo la ciudad que soñamos”, señalaron.

El cierre fue todavía más sugestivo: “¿Nos acompañás en este camino?”

Una frase que, en el contexto de los movimientos políticos que ya comenzaron a producirse en Concordia, abre la puerta a una lectura electoral, aunque el espacio se presenta públicamente desde la lógica de acompañamiento a la gestión.

La construcción de una herramienta propia

Azcué llegó a la Intendencia en 2023 como candidato de Juntos por Entre Ríos y desde entonces su gobierno se desarrolló dentro de una coalición política que reúne distintas expresiones como el PRO, el MID y la UCR,

La aparición de Vamos Concordia suma ahora otra dimensión al esquema: un espacio de carácter vecinal que puede funcionar como estructura de respaldo territorial al intendente, con una identidad propia y por fuera de la estructura partidaria de la UCR.

La diferencia no es menor. Una cosa es la pertenencia partidaria de Azcué y otra la posibilidad de contar con una herramienta política que pueda contener a dirigentes, militantes y vecinos que no necesariamente tengan afiliación radical o a los otros partidos que conforman el frente Juntos por Entre Rios.

En otras palabras, Vamos Concordia amplía el perímetro político del intendente.

El tablero de 2027 empieza a moverse

La fotografía aparece en un momento en que el calendario electoral todavía está lejos, pero los distintos espacios políticos de Concordia ya comenzaron a trabajar en función de 2027.

Dentro de Juntos por Entre Ríos también se vienen registrando reuniones, conversaciones y movimientos de distintos sectores que buscan definir candidaturas, alianzas y estrategias para la próxima elección.

En ese contexto, Azcué parece haber decidido comenzar a mostrar su propia estructura.

La apuesta tiene una lógica definida: fortalecer el vínculo directo con los vecinos, sostener la identidad de la gestión y ampliar la base política que podría acompañar una eventual candidatura a la reelección.

Por ahora, la foto es la primera señal concreta. El intendente aparece junto a un espacio que reivindica su liderazgo y habla de “equipo”, “proyecto” y “camino”.

Y en política, cuando faltan meses para una elección, las fotos también empiezan a hablar.

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Redaccion de 7Paginas