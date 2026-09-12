Vamos Federación destacó el Foro de Turismo y llamó a recuperar el trabajo conjunto: “El destino lo hacemos entre todos”

Desde el sector destacaron el carácter positivo del encuentro y remarcaron la importancia de generar ámbitos donde puedan discutirse proyectos, propuestas e iniciativas destinadas a fortalecer una de las principales actividades económicas de Federación.

En diálogo con 7Páginas, desde Vamos Federación señalaron que “el resultado de este foro es positivo”, al tiempo que valoraron “toda intención de trabajar mancomunadamente por un nuevo capítulo en la actividad del turismo”.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de recuperar el espíritu de unidad que, según expresaron, caracterizó a Federación durante la etapa en la que se proyectó y construyó la actual ciudad.

“En todo espacio en el que se discutan ideas, proyectos y propuestas nos van a encontrar, porque también coincidimos en que es momento de comenzar a dejar de lado ciertos intereses personales y sectoriales y que volvamos a estar todos juntos, como cuando se proyectó esta ciudad”, sostuvieron ante 7Páginas.

Desde Vamos Federación reafirmaron así su compromiso de participar de los espacios de diálogo y aportar propuestas que permitan potenciar la identidad, los recursos y las oportunidades que el turismo genera para la comunidad.

“El futuro de Federación lo construimos entre todos”, resumieron desde el espacio, poniendo el acento en la necesidad de avanzar hacia una agenda turística que convoque a todos los sectores y permita abrir una nueva etapa para la actividad.

Redacción de 7Paginas