«Vamos Federación» destacó la importancia de contar con datos reales para planificar el turismo local

Este miércoles 13 de mayo, la ciudad de Federación fue escenario de una enriquecedora jornada de análisis sobre su principal motor económico: el turismo. Guías y técnicos locales expusieron los resultados de una encuesta ciudadana y un exhaustivo análisis estadístico sobre el comportamiento del destino, incluyendo una comparativa de los ingresos al Parque Termal.

El evento no solo arrojó números, sino que permitió un espacio de debate donde se contrastaron los datos duros con la opinión de los asistentes. Entre los presentes, se destacó la participación del partido vecinalista «Vamos Federación», cuyos referentes valoraron la iniciativa como una herramienta clave para la gestión pública.

Diagnóstico y planificación

Desde la fuerza política señalaron a 7Páginas que la participación en estos espacios es una prioridad dentro de su agenda. «Creemos fundamental participar y escuchar cada propuesta que ayude a pensar el presente y el futuro de Federación, una ciudad que necesita planificación, diálogo y compromiso de todos los sectores», expresaron.

El informe presentado abordó el «ciclo de vida» del destino turístico, un concepto técnico que permite entender en qué etapa de desarrollo se encuentra la ciudad y qué estrategias son necesarias para evitar el estancamiento y fomentar el crecimiento.

Una puerta abierta al desarrollo

Para «Vamos Federación», contar con diagnósticos precisos es el primer paso para una nueva etapa de oportunidades. «Valoramos estos espacios de participación ciudadana donde se analizan datos reales y la mirada de los vecinos para construir una ciudad con más desarrollo», subrayaron.

«Agradecemos a los organizadores por generar estos espacios de intercambio y reflexión. Desde nuestro lugar, quedamos a disposición para colaborar en cada iniciativa que busque el bienestar de nuestra ciudad», concluyeron los referentes.