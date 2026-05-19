“Vamos Federación”: el nuevo espacio vecinal que busca construir una alternativa política escuchando a los vecinos

Este lunes, dos de sus referentes, Ricardo González y Jorge Ojeda, participaron del programa “DetonaDos” de FM Federación, donde contaron cómo nació este nuevo espacio político y cuáles son los objetivos que persiguen en esta etapa de construcción.

En un escenario político marcado por el desencanto social y económico, donde muchos sectores muestran desilusión con los partidos tradicionales, desde “Vamos Federación” aseguran que buscan representar una alternativa local integrada por vecinos y trabajadores de distintos sectores.

“Venimos trabajando con los integrantes de la agrupación con el objetivo de llegar a todos los sectores de la ciudad. Estamos muy centrados en los barrios, donde la necesidad muchas veces duele. La gente la está pasando mal, pero parece que nadie lo quiere mostrar”, expresó Ricardo González durante la entrevista radial.

El dirigente explicó que el espacio reúne diferentes miradas sociales, políticas y económicas, con integrantes provenientes del peronismo, el radicalismo e incluso pensamientos libertarios que decidieron confluir en una propuesta puramente vecinal.

“Es un espacio que tiene las puertas abiertas para todo aquel vecino que tenga ganas de trabajar por Federación”, sostuvo González, quien además recordó que en las últimas elecciones militó junto al sector de Graciela Racedo y Sergio Piana.

El referente también destacó que muchos de los integrantes del partido son trabajadores comunes. En su caso, señaló que se desempeña como encargado de un aserradero y remarcó que esa cercanía con la realidad cotidiana de los vecinos es uno de los pilares del espacio político.

Según comentaron, el partido nació inicialmente como una agrupación llamada “Orígenes”, desde donde comenzaron a recorrer barrios y escuchar las problemáticas de la comunidad. Esa experiencia fue creciendo hasta consolidarse como una fuerza política que ya realizó su presentación formal ante la Justicia Electoral, lo que le permitirá competir en todas las categorías electorales.

González afirmó además que la prioridad hoy no pasa por discutir candidaturas, sino por construir un proyecto de gestión junto a los vecinos. “Primero queremos construir una propuesta seria para Federación y después se definirán los nombres. Hoy no pensamos en un candidato a intendente”, señaló, aunque no descartó futuras alianzas o frentes electorales.

Por su parte, Jorge Ojeda habló del crecimiento que viene teniendo el espacio y aseguró que la construcción política se realiza “desde adentro hacia afuera”, priorizando el consenso entre los integrantes de Vamos Federación y las demandas locales.

“Nosotros nos basamos en lo vecinal. No tenemos referentes regionales ni provinciales porque lo único que nos interesa es lo local y lo que necesitan los vecinos. Nuestra política no se basa en lineamientos ideológicos nacionales o provinciales”, afirmó.

Ojeda también remarcó que el grupo mantiene diálogo con otros partidos vecinalistas y destacó el entusiasmo con el que vienen trabajando. “Somos gente común y trabajadora, y ahí es donde el vecino se siente identificado con nosotros”, aseguró.

Mientras el escenario político comienza a mostrar movimientos y nuevas construcciones pensando en el 2027, desde “Vamos Federación” aseguran que seguirán fortaleciendo el trabajo territorial y el contacto directo con los vecinos como principal herramienta política.

Fuente: prensa Vamos Federación