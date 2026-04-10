“Vamos Federación” se presentó como nuevo partido vecinal y anticiparon que van a estar en las propuestas electorales para el 2027

Referentes como Jesica Bauché y Jorge Ojeda explicaron que la iniciativa surge como continuidad de un trabajo previo desarrollado desde la agrupación Origenes, con el objetivo de ampliar su alcance mediante una herramienta política formal.

“Esto es el resultado de mucho esfuerzo, tiempo y trabajo silencioso. Hoy dimos un paso importante para concretar un espacio de participación con los vecinos”, señalaron, destacando que el nuevo partido no reemplazará a la agrupación original, sino que ambas estructuras funcionarán de manera paralela.

Desde el espacio remarcaron que se trata de un partido abierto, sin distinción de ideologías, que prioriza el bienestar de la comunidad y busca fomentar la participación ciudadana. En ese sentido, insistieron en que no llegan con promesas, sino con la intención de construir propuestas junto a los vecinos.

Por su parte, Mario Romero destacó que la conformación del partido fue posible gracias al respaldo de más de 380 avales reunidos en pocos días, lo que consideró una muestra del interés social por nuevas alternativas políticas en la ciudad.

“Queremos dejar de ser actores de reparto y pasar a ser protagonistas de una nueva historia para Federación. La gente pide cambios y alternativas, y nosotros queremos formar parte de esa discusión”, expresó.

Los integrantes también subrayaron que el espacio no responde a estructuras partidarias tradicionales ni es desprendimiento de otras fuerzas políticas, sino que está conformado mayoritariamente por vecinos de distintos ámbitos, con el objetivo de aportar nuevas miradas a la gestión pública.

En cuanto a su posicionamiento, indicaron que actualmente se encuentran en una etapa de construcción y escucha activa, recogiendo inquietudes vinculadas a áreas sensibles como salud, educación, seguridad y desarrollo social. “Hay muchas necesidades en la ciudad y creemos que es momento de ampliar la participación y convocar a más personas con conocimientos en distintas áreas”, señalaron.

Finalmente, desde “Vamos Federación” adelantaron que el espacio buscará consolidarse de cara al escenario electoral de 2027. Si bien aún no definieron candidaturas ni posibles alianzas, aseguraron que estarán presentes en la contienda y que continuarán trabajando para fortalecer su base territorial.

“Esto recién empieza, pero tenemos la convicción de que vamos a estar en la discusión electoral. Federación necesita nuevas ideas y mayor participación”, concluyeron.