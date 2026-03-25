Vandalismo en Playa Sol: robaron los inodoros del baño de hombres y crece la preocupación

Desde la CODESAL informaron a 7Paginas que el episodio ocurrió en los últimos días y que fueron robados tres inodoros, lo que impacta directamente en los servicios destinados a vecinos y turistas.

Según señalaron desde el organismo, este tipo de hechos no es aislado. Por el contrario, se vienen repitiendo situaciones de robos y daños en distintas instalaciones, lo que evidencia una preocupante reiteración de conductas vandálicas en el predio.

Un esfuerzo constante afectado por los daños

Desde la Corporación destacaron que se viene trabajando de manera sostenida en la mejora y mantenimiento del lugar, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas y seguras para los visitantes.

Entre las tareas realizadas mencionaron el alumbrado completo de Playa Sol Norte y Sur, el arreglo de caminos internos y de ripio, la colocación y reparación de parrillas, la instalación de bombas de agua en sanitarios —que también habían sido sustraídas anteriormente— y trabajos de parquización.

Además, indicaron que en sectores como Playa Palmeritas, Playa Médicos y Península se colocaron parrillas de hormigón con estructuras reforzadas, aunque incluso estas han sido blanco de intentos de vandalismo.

Denuncia y pedido de compromiso

Tras el hecho, se radicó una nueva denuncia en la Comisaría Quinta de Concordia, y desde CODESAL aseguraron que continuarán colaborando con las autoridades para avanzar en la investigación.

Finalmente, desde el organismo hicieron un llamado a la comunidad a cuidar los espacios públicos: “Su preservación es responsabilidad de todos”, remarcaron.

A pesar de estos episodios, desde la Corporación reafirmaron su compromiso de continuar trabajando para sostener y mejorar los servicios en el Lago de Salto Grande, uno de los principales atractivos turísticos de la región.