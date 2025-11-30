Vandalizaron el circuito del MTB 248 y obligaron a remarcar los más de 70 kilómetros del recorrido

La situación generó frustración entre los organizadores, que habían dejado listo el trazado más de diez días atrás. El circuito, de más de 70 kilómetros, requiere un intenso trabajo de limpieza, planificación y marcado para garantizar que los ciclistas cuenten con referencias claras y no se desvíen hacia zonas no incluidas en la competencia.

“Lamentamos que todavía exista gente que no respeta el esfuerzo de una organización”, expresó Esteban Pity Sbresso, destacando la cantidad de horas y dedicación que demanda coordinar un evento de esta magnitud, uno de los más convocantes del litoral argentino.

Al iniciar la recorrida de verificación durante la tarde, los miembros del equipo advirtieron que no quedaba ni una cinta en pie. Pese a ello, se reorganizaron rápidamente y trabajaron durante varias horas para volver a señalizar todo el trayecto, asegurando que el circuito quedara nuevamente en condiciones para recibir a los participantes.

Con el trazado ya remarcado, desde la organización transmitieron tranquilidad a los corredores y remarcaron que, pese a los contratiempos, la competencia se desarrollará tal como estaba prevista. “Más palos en la rueda, más nos fortalecen”, señaló con firmeza, confiado en que este domingo se vivirá una verdadera fiesta del MTB.

Redaccion de 7Paginas