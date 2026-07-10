Vándalos robaron una bandera de un comercio de Concordia y quedaron registrados por las cámaras de seguridad

Un nuevo hecho de vandalismo generó malestar en una familia de Concordia luego de que un grupo de jóvenes sustrajera una bandera argentina que adornaba el frente de un local comercial ubicado sobre calle Feliciano.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes muestran el momento en que los autores tironean de la bandera y se la llevan.

El propietario del negocio manifestó su indignación al dialogar con un cronista de 7Paginas, al considerar que, aunque el hecho pueda parecer menor, refleja una preocupante falta de respeto por la propiedad privada.

«La verdad que estamos indignados porque, si bien se podría considerar un hecho menor, no deja de ser un acto de vandalismo. Nuestro negocio estaba ornamentado con banderas argentinas por el Mundial y por el Día de la Independencia, y ahora ya no contamos con una de ellas», expresó el comerciante.

Según explicó, la bandera había sido colocada como parte de la decoración alusiva a las celebraciones patrias y al acompañamiento de la Selección Argentina durante el Mundial, por lo que lamentó que haya sido sustraída de esa manera.

Las cámaras registraron el momento del robo

Las imágenes del sistema de videovigilancia permitieron establecer que el hecho se produjo cerca de las 2 de la mañana, cuando los jóvenes pasaron frente al comercio y retiraron la bandera antes de continuar su recorrido.

El comerciante decidió dar a conocer lo ocurrido con el objetivo de alertar a otros vecinos y propietarios de locales de la zona.

«Hoy fue una bandera, pero mañana puede ser cualquier otra cosa que encuentren a su paso», advirtió, al tiempo que pidió mayor conciencia y colaboración para evitar este tipo de hechos que afectan tanto a comerciantes como a vecinos.