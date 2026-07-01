Varios allanamientos en Buenos Aires, por robos que sufrieron comercios de Chajari: recuperaron varios millones de pesos y dólares

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Chajarí, en el marco de las pesquisas por el millonario robo al comercio Mosaico y otro hecho similar ocurrido en la estación de servicio Axion.

Recuperan parte del dinero robado en Mosaico

La principal investigación corresponde al robo registrado el 10 de enero de 2025 en el local comercial Mosaico, donde una banda de delincuentes ingresó durante la noche y permaneció trabajando durante todo un fin de semana para desprender una caja fuerte empotrada en una pared.

Tras retirar la caja de seguridad, los delincuentes cortaron uno de sus laterales y se apoderaron de una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera antes de escapar.

En el marco de esta causa, el Juzgado de Garantías de Chajarí libró órdenes para realizar seis allanamientos simultáneos en diferentes localidades bonaerenses: El Pato (Berazategui), City Bell (La Plata), Castelar (Morón), Villa Zagala (San Martín) e Ingeniero Budge (Lomas de Zamora).

Durante los operativos, los investigadores constataron que tres de los sospechosos ya se encuentran alojados en distintas unidades penitenciarias, imputados por delitos de similares características.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron:

Más de 43 millones de pesos en efectivo.

1.950 dólares estadounidenses.

Cuatro teléfonos celulares que serán peritados.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Allanamiento por el robo a la estación Axion

Paralelamente, los investigadores avanzaron sobre otra causa vinculada al robo ocurrido el 14 de junio de 2024 en la estación de servicio Axion de Chajarí, ubicada sobre avenida Doctor Casillas.

En aquella oportunidad, delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron dos cajas fuertes que contenían una importante suma de dinero en pesos y moneda extranjera.

En relación con este expediente, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 3200, en el barrio porteño de San Cristóbal, domicilio frecuentado por uno de los sospechosos.

No obstante, el procedimiento tuvo resultado negativo y no se encontraron elementos vinculados al hecho.

La investigación continúa

Desde la Policía destacaron que ambos expedientes continúan en plena etapa investigativa con el objetivo de reunir nuevas pruebas, identificar a todos los integrantes de las bandas delictivas y recuperar el resto del dinero sustraído.

Los dos robos son considerados entre los hechos delictivos de mayor impacto registrados en los últimos años en Chajarí, tanto por la modalidad empleada como por el importante botín obtenido por los delincuentes, quienes serían integrantes de organizaciones provenientes de la provincia de Buenos Aires especializadas en este tipo de ilícitos.

Con información de policía departamental Federación-La Ultima Campana

Redacción de 7Paginas